NYT: спецслужбы США расследуют связи соратников Трампа с Россией

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NEWSru.com
пятница, 20 января 2017 г. 11:00
Американские правоохранительные органы и спецслужбы проводят масштабное расследование с целью отследить предполагаемые связи между российскими официальными лицами и соратниками избранного президента США Дональда Трампа.
© Reuters/ Scanpix

Изучаются перехваченные переговоры и финансовые операции, пишет newsru.com

В том числе расследование ведется в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, рассказали The New York Times бывшие и действующие высокопоставленные американские чиновники. Связаны ли перехваченные данные с Трампом или его кампанией, неизвестно. Также не уточняется, есть ли связь c расследованием взлома серверов Демократической партии США и других попыток вмешаться в выборы президента, которые прошли в ноябре 2016 года. Напомним, что американские власти пришли к выводу об ответственности России за кибератаки.

Известно, что частично расследование сфокусировано на деловых отношениях бывших и нынешних советников Трампа с Россией. Манафорт занимался бизнесом на Украине и в России, отмечает издание. Некоторые из его контактов там проходили под наблюдением Агентства национальной безопасности США из-за подозрений в связях с ФСБ, рассказал NYT один из чиновников.

Спецслужбы ведут расследование в отношении по меньшей мере трех соратников избранного президента. Помимо Манафорта, это Картер Пейдж, бизнесмен и бывший советник предвыборной кампании по вопросам внешней политики, а также Роджер Стоун, который также поначалу был нанят в качестве советника, но затем стал просто доверенным лицом Трампа.

Издание напоминает, что уже в пятницу, 20 января, избранный президент вступит в свои полномочия. Таким образом, Трамп примет присягу, находясь вместе со своими соратниками под следствием. На посту президента миллиардер будет контролировать работу спецслужб, что позволит ему перенаправить или остановить расследование хотя бы частично.

NEWSru.com
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