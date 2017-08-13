NYT: Спецпрокурор США допросит бывшего главу аппарата Трампа

Расследование связей Трампа с Россией, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, стало более интенсивным. Допрошен будет бывший глава аппарата Белого дома.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские президентские выборы, собирается допросить ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента Трампа - как ныне работающих, так и уже лишившихся должности. В их числе и бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает газета The New York Times.

Как пишет NYT, Мюллер еще не определил даты этих бесед, однако, судя по всему, его расследование за последние недели стало продвигаться более интенсивно.

В июне стало известно, что спецпрокурор изучает деловые операции Трампа, его зятя Джареда Кушнера, экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, несколько месяцев возглавлявшего предвыборный штаб республиканца, а также Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году.

Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований, а также спецпрокурор по России Роберт Мюллер.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.