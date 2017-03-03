NYT сообщила о встрече зятя Трампа с послом РФ

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Deutsche Welle
пятница, 3 марта 2017 г. 08:46
С послом РФ в США Сергеем Кисляком встречался не только Джефф Сешнс, но также Джаред Кушнер и еще два представителя избирательного штаба Дональда Трампа.
Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
© Reuters/Scanpix

Зять и нынешний старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер совместно с бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила The New York Times.

Встреча прошла в декабре в небоскребе Trump Tower на Манхэттене. Она длилась 20 минут и ее целью было "установление канала коммуникации" между представителями Трампа и Москвой, пояснила представитель Белого дома Хоуп Хикс.

По информации USA Today, с послом РФ также встречались еще два представителя избирательного штаба Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пейдж. Они виделись в рамках конференции Фонда наследия в Кливленде в июле 2016 года. Гордон указал, что у него с Кисляком был "неформальный разговор". Пейдж заявил, что никаких "содержательных обсуждений" он с Кисляком не вел. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что во время этих встреч не обсуждалось ничего существенного.

При этом, как написал в своем Twitter экс-посол США в России Майкл Макфол, Кисляк посещал только Республиканскую национальную конвенцию. На аналогичном мероприятии демократов его не было.

Ранее стало известно, что с Кисляком в прошлом году, будучи сенатором, также встречался глава Минюста США Джефф Сешнс. Он взял самоотвод от расследований, связанных с возможными контактами предвыборного штаба Трампа с Россией.

Deutsche Welle
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NYT сообщила о встрече зятя Трампа с послом РФ (13)

Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
С послом РФ в США Сергеем Кисляком встречался не только Джефф Сешнс, но также Джаред Кушнер и еще два представителя избирательного штаба Дональда Трампа.
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