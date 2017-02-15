NYT сообщила о контактах помощников Трампа с разведкой РФ

Члены избирательного штаба Дональда Трампа, отвечавшие за проведение его кампании на пост президента США в 2016 году, а также другие приближенные к политику лица на протяжении "года, предшествовавшего выборам", поддерживали "контакты с высокопоставленными сотрудниками российской разведки".

С таким утверждением во вторник, 14 февраля, выступила газета The New York Times (NYT), которая ссылается "на четырех бывших и действующих американских чиновников".

Соответствующие данные получены в рамках расследования ФБР по выявлению возможных связей членов команды Трампа с российскими властями и уточнению обстоятельств хакерского взлома серверов Демократической партии в 2016 году, пишет газета.

Как следует "из распечаток телефонных переговоров и перехваченных звонков", речь идет о "неоднократно повторявшихся контактах", отмечает NYT.

Причем с российской стороны их поддерживали не только сотрудники российских разведслужб, но и не связанные с разведсообществом "члены российского правительства", отмечает далее газета.

Под подозрением - экс-глава предвыборного штаба Трампа

Среди сподвижников Трампа, предположительно, стоявших за подобными контактами, собеседники издания назвали, в частности, Пола Манафорта, на протяжении нескольких месяцев возглавлявшего предвыборный штаб Трампа, а до этого работавшего в качестве политконсультанта в России и на Украине. Имена других лиц в публикации не называются.

Ранее американские спецслужбы уже обвиняли Кремль в проведении "кампании с целью повлиять" на результаты президентских выборов 8 ноября 2016 года в США. Москва эти обвинения отвергала.