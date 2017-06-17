Новый турсезон в Крыму: россияне теряют интерес

Поток отдыхающих в Крым в начале турсезона упал почти на 40 процентов. Среди причин снижения интереса россиян к полуострову - высокие цены на авиаперелеты и холодная погода.

В начале мая в аннексированном Россией Крыму официально стартовал туристический сезон. По этому поводу в прибрежных городах полуострова провели торжественные мероприятия: костюмированные шествия и фейерверки. Первомайские праздники всегда служили показателем того, сколько отдыхающих следует ждать предстоящим летом. В этом году российские туроператоры зафиксировали падение продаж в период майских праздников. По их данным, в Крым отправились на 38 процентов туристов меньше, чем в 2016 году.

Турция - главный конкурент

Данные туроператоров подтверждают владельцы частных отелей и гостиниц, расположенных на южном берегу Крыма. "У нас в мае наблюдалось падение потока на 35-40 процентов", - рассказывает сотрудник отеля в поселке Кореиз (Большая Ялта). По его словам, это дает основание предполагать, что число отдыхающих в июле-августе снизится на 20-30 процентов. Одна из главных причин потери интереса россиян к Крыму в этом году - погодные условия. "Идут дожди, море не прогрелось - холодная вода отпугивает туристов", - объясняет он.

Другой фактор, по словам собеседника, высокие цены и низкий сервис в Крыму. В результате, отдыхающие делают выбор в пользу прямых конкурентов. В случае с полуостровом - это Турция, куда чартерные рейсы из России возобновили в августе прошлого года. До этого они были отменены из-за ухудшения российско-турецких отношений после инцидента со сбитым истребителем Су-24.

"Турки сейчас предлагают путевки по очень доступным ценам. Мы не выдерживаем конкуренцию и проигрываем", - говорит работник отеля. Хотя, по его словам, российские власти обещали, что поездка в Крым этим летом обойдется дешевле, чем в Турцию. Но волна эйфории среди россиян прошла: "Теперь нельзя выезжать только на патриотизме. Еще и экономический кризис отразился на платежеспособности российских граждан - они стали тратить меньше".

Высокие цены на авиабилеты

Высокая стоимость авиабилетов - еще одна причина, которая негативно сказывается на турпотоке в Крым. "Бюджетные рейсы есть только из Москвы и Санкт-Петербурга, а из других городов России они очень дорогие, - делится он. - В таком случае транспортные расходы достигают 35-40 процентов от стоимости всего турпакета, а это очень много".

Эти слова подтверждает "министр курортов и туризма" в правительстве аннексированного Крыма Сергей Стрельбицкий. По его мнению, стоимость авиабилетов на полуостров "убивает" туристическую отрасль. В качестве примера он привел цены на авиабилеты в Крым и Анталью.

"Нас "убивают" авиаперелеты и доставка пассажиров. Для сравнения, чтобы в августе прилететь в Крым и обратно, нужно 15 тысяч рублей, а бывает, что 15 тысяч нужно только в одну сторону, а в Анталью - 13 тысяч рублей в обе стороны. Если брать время перелета, то в Крым мы летим 2 часа 20 минут (из Москвы), а в Анталью - 3 часа 30 минут", - сказал Стрельбицкий в эфире местным СМИ.

По информации Стрельбицкого, Федеральная антимонопольная служба РФ проверяет цены на авиаперевозки в Крым. "У нас НДС снижено, но все равно остается. Мне кажется, что развитие внутреннего туризма в России лежит именно в плоскости предоставления возможности свободно и дешево передвигаться по России", - добавил он.

Полупустые пляжи

Цифры, которые недавно озвучили власти аннексированного Крыма, существенно отличаются от данных российских туроператоров. По информации местных властей, за январь-май 2017 года в Крыму отдохнули 807,6 тысяч туристов. Это на 0,3 процента ниже уровня за аналогичный период прошлого года.

Картина, наблюдаемая в туристических местах полуострова, указывает на куда больший процент снижения числа отдыхающих. К примеру, Профессорский уголок возле Алушты всегда считался популярным местом отдыха. Сейчас в будние дни на пляже здесь мало людей. В выходные - больше, но это, по словам старожил, объясняется присутствием местных жителей и крымчан.

"Пока сезон не очень, людей мало, хотелось бы больше", - рассказывает официант одного из заведений на набережной Профессорского уголка. Приезжих, по его словам, отпугивают цены на продукты питания, развлечения и аренду жилья. "Если посчитать все расходы, то 10-дневный отдых в Крыму для семьи из 3-4-х человек обойдется как минимум в 800-900 долларов США", - говорит молодой человек.

На вопрос, как исправить ситуацию, он пожимает плечами: "Мы надеемся, что в июле-августе людей будет больше. Раньше россияне приезжали в Крым обычно в эти два месяца", - рассказывает официант.

В палатках, торгующих сувенирами, продаются футболки с различными надписями. На одной из маек изображен мужчина в кепке "Россия" и написаны слова: "Денег нет, но я держусь". Фраза премьер-министра России Дмитрия Медведева, произнесенная в Крыму, получила продолжение в виде маркетингового хода.