Новый президент Молдавии освятил свою резиденцию и избавился от флага ЕС

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NEWSru.com
понедельник, 26 декабря 2016 г. 13:53
После вступления в должность нового президента Молдавии Игоря Додона с официальной резиденции главы государства пропал флаг Евросоюза, заметили журналисты, которые в понедельник, 26 декабря, прибыли на его первый брифинг.
© Reuters-Scanpix

Ранее слева от входа висел флаг республики Молдавия, напоминает "Интерфакс", а справа флаг Европейского союза, теперь остался только молдавский флаг. Фоторепортаж о том, как в настоящее время выглядит резиденция молдавского президента, опубликовал в Facebook журналист из Кишинева Владимир Попов. Сама резиденция, как объявил на своей странице в Facebook сам Игорь Додон, была освящена.

NEWSru.com
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