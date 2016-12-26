Новый президент Молдавии освятил свою резиденцию и избавился от флага ЕС

После вступления в должность нового президента Молдавии Игоря Додона с официальной резиденции главы государства пропал флаг Евросоюза, заметили журналисты, которые в понедельник, 26 декабря, прибыли на его первый брифинг.

Ранее слева от входа висел флаг республики Молдавия, напоминает "Интерфакс", а справа флаг Европейского союза, теперь остался только молдавский флаг. Фоторепортаж о том, как в настоящее время выглядит резиденция молдавского президента, опубликовал в Facebook журналист из Кишинева Владимир Попов. Сама резиденция, как объявил на своей странице в Facebook сам Игорь Додон, была освящена.