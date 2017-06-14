Новый премьер Ирландии разбивает стереотипы: потомок индуса и открытый гей

14 июня ирландский парламент утвердит Лео Варадкара на посту премьер-министра. 38-летний политик — первый глава правительства страны, публично объявивший о своей гомосексуальности.

Сталкиваясь со стереотипами о том, что Ирландия — это консервативная католическая страна, которая лучше знакома с эмиграцией, нежели с иммиграцией, ирландцы обычно тяжело вздыхают. В XXI веке подобные представления безнадежно устарели: на данный момент каждый пятый ирландец родился за рубежом, роль католической церкви здесь неуклонно снижается, а в 2015 году Ирландия стала первой в Европе страной, легализовавшей однополые браки путем всенародного голосования.

13 июня премьер-министр республики Энда Кенни освободил кресло для своего преемника, которого смело можно считать символом современной Ирландии. Правительство страны возглавит 38-летний Лео Варадкар — сын ирландки и выходца из Индии, который иммигрировал в Ирландию в 1970-е годы.

Варадкар, который 2 июня был избран лидером правящей партии Ирландии "Фине гэл", и теперь будет утвержден парламентом, станет первым премьером европейской страны индийского происхождения и самым молодым главой правительства в истории Ирландии.

Кроме того, Варадкар станет первым ирландским премьером, публично объявившим о своей гомосексуальности: он сделал это в 2015 году, в канун референдума о легализации однополых браков в стране. Политик пояснил свое решение тем, что намерен принять участие в кампании перед референдумом и открыто призвать ирландцев поддержать однополые браки. Своим заявлением Варадкар закрепил за собой репутацию прямолинейного человека — качество, которое обычно не столь свойственно политикам.

Политические ориентиры — Макрон и Трюдо

В гонке за премьерское кресло Варадкар старался предстать перед избирателями эдакой ирландской версией президента Франции Эмманюэля Макрона или же молодого канадского премьера Джастина Трюдо.

Варадкар выступает за то, чтобы наименее привилегированным слоям населения были предоставлены те же возможности, что и обеспеченным гражданам страны. Новый премьер Ирландии — убежденный центрист: по его словам, между ультраправыми и ультралевыми зачастую сложно найти различия.

На его взгляд, разделение на правых и левых устарело и "не имеет ничего общего с современной политикой". "Сейчас в мировой политике проявляются новые разделительные линии — между теми, кто препятствует прогрессу и теми, кто ему способствует, а именно: выступает за свободную торговлю и свободу личности… Именно такую политику я и намерен проводить", — пояснил он в начале своей избирательной кампании.

Новый премьер Ирландии — либерал или социалист?

Изначально многие предполагали, что такой человек, как Варадкар — сын иммигранта и открытый гей — будет проводить либеральную социальную политику. Однако в последние недели многих либерально настроенных избирателей постигло разочарование.

Варадкар действительно был одним из самых активных сторонников легализации однополых браков и в свою бытность министром здравоохранения ослабил запрет на прием крови у доноров-гомосексуалов. В то же время он скептически отозвался о предложении Гражданской ассамблеи смягчить жесткий закон о запрете абортов.

В данный момент аборты в Ирландии разрешены лишь в том случае, если беременность представляет угрозу жизни матери. Варадкар также неоднократно голосовал против инициативы оппозиции смягчить наказание за нелегальные аборты: в данный момент за такие действия женщинам грозит до 14 лет тюрьмы.

К тому же, гнев населения недавно вызвала и спорная кампания Варадкара по борьбе с мошенничеством среди получателей социальных пособий, в ходе которой ирландцев призывали сообщать властям о подозрительных случаях. Общая стоимость кампании составила порядка 200 000 евро: хотя в министерство соцзащиты Ирландии и поступило более 20 000 заявлений граждан с именами потенциальных мошенников, к ответственности в итоге были привлечены лишь несколько десятков человек.

Перед Варадкаром стоят сложные задачи

Дорогостоящая инициатива Варадкара, а также его обещание представлять интересы людей, "которые рано встают и идут на работу" вызвали недовольство общественности: многие обвиняют нового премьера страны в попытке углубить раскол в ирландском обществе.

"Это весьма иронично. Можно было бы предположить, что открытый гей и сын иммигранта, став премьером, будет проводить в стране более либеральную социальную политику и бороться с дискриминацией. Но может оказаться и наоборот", — отмечает Хью О'Коннелл, политический обозреватель ирландской газеты The Business Post.

В целом же перед новым премьером республики стоят сложные задачи: в первую очередь, Ирландии придется справляться с последствиями Brexit. В то же время тот факт, что во главе правительства страны такой человек, как Лео Варадкар, является еще одним свидетельством того, что пресловутый ирландский консерватизм навсегда уходит в прошлое.