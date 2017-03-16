Новый постпред США в ООН: "Мы не можем доверять России"

bbcrussian.com
четверг, 16 марта 2017 г. 08:00
В своем первом интервью постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, назначенная администрацией Дональда Трампа, призвала не относиться легкомысленно к угрозам, исходящим от России.
JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
© AP/Scanpix

"Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", - сказала она в интервью телеканалу Эн-би-си. Таким образом, она заняла гораздо более жесткую позицию, чем президент Трамп. Тот неоднократно говорил, что его администрация сможет лучше поладить с Москвой, чем это получилось у его предшественника Барака Обамы.

Постпред США в ООН говорила о России, отвечая на вопрос ведущего о новых обвинениях в хакерских атаках, прозвучавших накануне в адрес российских спецслужб.

Министерство юстиции США предъявило обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых оказалось двое сотрудников ФСБ России - Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин. Обвинения предъявлены также двум предположительно работавшим на них хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову.

Докучаев - один из обвиняемых по делу о госизмене в пользу США, расследуемом в России. С декабря прошлого года он содержится под арестом. Вместе с ним по этому делу в декабре были арестованы его начальник - глава отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, а также топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

Осенью компания Yahoo сообщила о крупнейшей утечке личных данных 500 млн пользователей, произошедшей в 2014 году. Украденные данные включали личную информацию, в том числе имена пользователей и их электронную переписку, даты рождения, телефонные номера и зашифрованные пароли, а также "незашифрованные секретные вопросы и ответы на них", которые использовались для дополнительной верификации доступа.

В начале февраля Хейли завила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине, а Россия не добьется выполнения минских соглашений.

Хейли была утверждена постоянным представителем США при ООН в январе. За нее проголосовали 99 сенаторов, четверо высказались против.

44-летняя Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов, она член Республиканской партии и самый молодой губернатор штата в США. В ходе предвыборной кампании Трампа Хейли признавалась, что не является его поклонником. Во время республиканских праймериз она сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза.

Демократы во время кампании упрекали Трампа в симпатиях к России. Сам он после избрания уже с меньшей уверенностью заявлял, что ему удастся найти общий язык с российским президентом Владимиром Путиным. Дата их первой встречи до сих пор не определена.

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Новый постпред США в ООН: "Мы не можем доверять России"

JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
В своем первом интервью постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, назначенная администрацией Дональда Трампа, призвала не относиться легкомысленно к угрозам, исходящим от России.

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