Новый посол России в Латвии надеется на оттепель в отношениях

По словам посла, когда отношения между странами достигают определенного "температурного уровня", им ничего не остается, как только улучшаться, сообщает LETA.

Во время беседы с Даудзе посол указал на некоторые тенденции, свидетельствующие о позитивных изменениях. По словам Лукьянова, нельзя прекратить контакты между людьми или интересы бизнеса.

"Мы соседи, мы не можем "поменять квартиру", вы не уедете на Сейшельские острова, а у нас с учетом нашей территории вообще нет места для переселения", — сказал посол, добавив, что, с точки зрения России, хороший сосед — это даже лучше, чем родственник.

"Следовательно, с определенной точки зрения мы обречены на сотрудничество и мирное сосуществование", — сказал посол России, призвав искать сферы, в которых между странами нет системных противоречий.

Председатель Сейма Инара Мурниеце с Лукьяновым не встречалась, потому что сегодня у нее была предусмотрена встреча с украинским послом Евгением Перебийнисом. Лукьянов в этой связи отметил, что может только сожалеть об этом.

Лукьянов прибыл в Латвию в конце января, а в начале февраля состоялась ознакомительная встреча с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Во время встречи министр отметил, что Россия — сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.

В мае планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии.

"Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России", — сказал Ринкевич.

Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.