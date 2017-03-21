Новый госсекретарь США посетит Москву раньше, чем Брюссель

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bbcrussian.com
вторник, 21 марта 2017 г. 18:45
Глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон не будет присутствовать на ежеквартальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, назначенной на время визита в США главы КНР Си Цзинпиня, рассказал журналистам пожелавший остаться анонимным американский чиновник.
© AP / Scanpix

По его словам, в апреле Тиллерсон отправится в Россию, так и не посетив Брюссель. Планы нового госсекретаря вызвали тревогу у союзников США по альянсу, а в Кремле информацию о возможном визите американского чиновника в Россию пока не комментируют.

Отказ главы госдепартамента США от участия во встрече министров НАТО - относительная редкость. В последний раз это произошло в 2003 году, во время иракской войны. Тогда в заседании не смог принять участие занимавший пост с 2001 по 2005 год республиканец Колин Пауэлл.

США будут представлены на встрече глав МИД заместителем госсекретаря Томом Шенноном, который начал работать в госдепартаменте еще при Бараке Обаме. Кроме того, у госсекретаря будет возможность поговорить с министрами на отдельных встречах по ситуации в Сирии и Ираке, добавил источник.

Тем не менее информация о планах нового госсекретаря вызвала тревогу в Европе. Во время своей избирательной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО, называя организацию "устаревшей" и "очень дорогой".

Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не тратит на собственную оборону предписанный правилами альянса процент от своего ВВП.

Уже став президентом, Трамп переменил позицию и заявил, что США всецело поддерживают НАТО. Однако информация о планах самого высокопоставленного дипломата США не ехать в Брюссель вновь породила разговоры о том, что новые власти страны не считают сотрудничество с НАТО приоритетом во внешней политике.

"Как ни крути, это очень плохой знак", - заявил в беседе с агентством Рейтер высокопоставленный европейский дипломат, добавив, что решение Тиллерсона обесценивает работу министра обороны и вице-президента администрации Трампа, которые в феврале приезжали в Брюссель, чтобы дать НАТО гарантии будущей поддержки.

"Нам необходимо было узнать, как он видит будущее альянса", - заявил другой дипломат, который будет принимать участие во встрече в Брюсселе.

В Кремле информацию о визите Тиллерсона комментировать не стали, отметив лишь, что визит официально не подтвержден.

"Давайте дождемся официального заявления, когда не Рейтер, а Госдеп и МИД сообщат о визите Тиллерсона", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Встреча глав МИД стран НАТО назначена на 5-6 апреля, а визит Си Цзинпиня в США планируется провести 6-7 апреля. 10-11 апреля глава Госдепа примет участие во встрече министров иностранных дел стран "большой семерки" в Италии, а оттуда, по словам анонимных источников, отправится в Москву.

Рекс Тиллерсон в прошлом много лет работал c Россией. В 1990-х годах он руководил проектом Exxon на Сахалине и наладил рабочие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. В 2011 году его корпорация подписала с "Роснефтью" соглашение о совместной нефтедобыче в Арктике и в Сибири.

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