Новый глава МИД Германии подтвердил условие для снятия с России санкций

NEWSru.com
суббота, 28 января 2017 г. 16:14
Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтвердил условие для снятия с России европейских санкций: для этого необходима полная реализация минских соглашений, регламентирующих мирное урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Об этом Габриэль, сменивший на посту министра Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил в Париже после встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.
© AFP/Scanpix

"У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты", - цитирует Габрэля РИА "Новости". По словам Габриэля, "очень важно, что Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов".

Эйро также подтвердил, что Франция и ФРГ разделяют позицию по ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что урегулированию ситуации на Украине необходимо "долговременное решение": "Я говорю в первую очередь о реализации минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией - одновременно твердом и открытом".

Глава МИД Франции призвал также "избегать логики Холодной войны", которая способна лишь "отбросить нас назад".

Габриэль также сообщил, что главы МИД договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать "по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы".

Приверженность санкциям европейские дипломаты подтвердили на фоне сообщений о подготовке администрацией США указа об отмене ограничений в отношении России.

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Мексике началась кампания бойкота американских товаров

Meksikietis
В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров и компаний, передает Русская служба ВВС. Она стала ответом рядовых граждан на решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе двух стран, причем сделать это за счет дополнительного налогообложения мексиканских товаров в Штатах.

Новый глава МИД Германии подтвердил условие для снятия с России санкций

Новый глава МИД Германии подтвердил условие для снятия с России санкций
Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтвердил условие для снятия с России европейских санкций: для этого необходима полная реализация минских соглашений, регламентирующих мирное урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Об этом Габриэль, сменивший на посту министра Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил в Париже после встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

Полиция Израиля в третий раз допросила Нетаньяху по коррупционным делам

Benjaminas Netanyahu
Израильская полиция уже в третий раз допросила премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции. Следователи допрашивали высокопоставленного политика на протяжении трех часов. Ожидается, что уже на следующей неделе должен состояться четвертый допрос, сообщает NEWSru Israel.

В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США (31)

В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США
Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.

Влиятельные республиканцы выступают за сохранение санкций против РФ (20)

John McCain
Накануне намеченного телефонного разговора президента США со своим российским коллегой ряд американских сенаторов-республиканцев призвали Трампа не отменять санкции против РФ. Они готовы придать им статус закона.
Facebook друзья
Rambler's Top100