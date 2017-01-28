Новый глава МИД Германии подтвердил условие для снятия с России санкций

Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтвердил условие для снятия с России европейских санкций: для этого необходима полная реализация минских соглашений, регламентирующих мирное урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Об этом Габриэль, сменивший на посту министра Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил в Париже после встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

"У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты", - цитирует Габрэля РИА "Новости". По словам Габриэля, "очень важно, что Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов".

Эйро также подтвердил, что Франция и ФРГ разделяют позицию по ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что урегулированию ситуации на Украине необходимо "долговременное решение": "Я говорю в первую очередь о реализации минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией - одновременно твердом и открытом".

Глава МИД Франции призвал также "избегать логики Холодной войны", которая способна лишь "отбросить нас назад".

Габриэль также сообщил, что главы МИД договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать "по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы".

Приверженность санкциям европейские дипломаты подтвердили на фоне сообщений о подготовке администрацией США указа об отмене ограничений в отношении России.

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции.