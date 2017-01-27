Новый глава МИД Германии обозначил приоритетытрансатлантическое партнерство с США

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Deutsche Welle
пятница, 27 января 2017 г. 19:55
Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что одной из главных задач на этом посту будет обеспечение трансатлантического партнерства с США. Он намерен в ближайшее время отправиться в Вашингтон.
SPD pirmininkas Sigmaras Gabrielis
© AFP/Scanpix

Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил о намерении отстаивать трансатлантическое торговое партнерство с США, о котором ранее критически высказывался новый президент США Дональд Трамп. Об этом Габриэль сказал в пятницу, 27 января, на встрече с дипломатами в ходе процедуры передачи полномочий.

Габриэль высказался за сотрудничество с новой американской администрацией на принципах взаимного уважения. Новый глава МИД намерен в ближайшее время отправиться в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. При этом его первая зарубежная поездка в роли министра иностранных дел состоится уже в субботу, 28 января: Габриэль поедет с визитом в Париж.

Обращаясь к немецким дипломатам, новый глава ведомства поднял также тему влияния популистов, которые используют страхи людей в своих целях. Габриэль заявил, что движение в этом направлении было бы "огромной ошибкой".

Перестановки в федеральном правительстве Германии связаны с завершением полномочий президента Йоахима Гаука (Joachim Gauk). Министерство экономики вместо Габриэля теперь возглавит его соратница по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Бригитте Циприс, занимавшая должность парламентского статс-секретаря в этом ведомстве. Штайнмайер на выборах президента ФРГ 12 февраля выступит кандидатом на пост главы государства от правящей "большой коалиции". Ожидается, что он будет избран на этот пост.

Deutsche Welle
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Новый глава МИД Германии обозначил приоритеты трансатлантическое партнерство с США (4)

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