Новый генсек ООН предложил сделать 2017-й годом мира

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Deutsche Welle
воскресенье, 1 января 2017 г. 16:39
Новый генеральный секретарь ООН Гутерриш заявил, что ни в одной войне нет победителей. Он призвал стороны всех конфликтов к соблюдению режимов перемирия и к компромиссам за столом переговоров.
Antonio Guterresas
© Reuters/Scanpix

Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении, обнародованном в воскресенье, 1 января, - день его вступления в эту должность, призвал к повсеместной работе по установлению мира.

"Давайте сделаем 2017-й годом мира", - сказал он. Это должно стать "для нас целью и ориентиром", отметил преемник Пан Ги Муна, который будет занимать должность руководителя всемирной организации до 31 декабря 2021 года.

"Как мы можем помочь миллионам людей, которые оказались заложниками конфликтов и повсеместно страдают от бесконечных воин?" - задался вопросом Гутерриш. По его словам, необходимо добиваться неукоснительного соблюдения режимов прекращения огня и готовности к компромиссам за столом переговоров с целью достижения политического решения в конфликтах.

Также экс-министр Португалии и бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев подверг решительному осуждению удары по мирному населению в зонах конфликтов и атаки на больницы и гуманитарные колонны. "У войны нет победителей. Проигрывают все", - резюмировал он.

Deutsche Welle
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