Новозеландская школа разрешила форму без гендерных различий

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bbcrussian.com
вторник, 21 марта 2017 г. 11:00
В большинстве школ Новой Зеландии по-прежнему сохраняется традиционная школьная форма, разная для мальчиков и девочек.
© Shutterstock nuotr.

Все учащиеся средней школы Данидин в Новой Зеландии — и мальчики, и девочки — теперь могут носить одинаковую форму, без гендерных различий. Школа отменила юбки и платья, введя вместо них шорты, брюки или килт.

Решение было принято руководством школы, после того как архаичность гендерного подхода к школьной фоме раскритиковали учащиеся.

В средней школе Данидин учится более 200 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В конце 2015 года ученицы школы пожаловались на то, что их обязывают носить юбки. В школе с девочками согласились, разрешив им надевать брюки.

Со следующего года ученицы стали ходить в брюках, но те брюки, которые предписывали носить правила школы, были сделаны с расчетом на мальчиков. Это ученицам тоже не понравилось.

"Первые изменения в подходе к школьной форме выглядели как своего рода наказание", — вспоминает директор школы Хейди Хайворд.

"Мы сказали: ок, вам не надо носить юбки, но вам надо носить тогда мальчишескую форму, которая и выглядит очень мальчишеской, а это в итоге вызвало кучу шуток на тему, мальчик идет или девочка", — говорит она.

Теперь форма перестала носить гендерные отличия и стала унифицированной. И мальчики, и девочки могут выбрать один из пяти вариантов одежды: шорты, длинные шорты, килт, обыкновенные брюки или брюки-кюлоты.

Пока никто из учеников не выбрал килт, говорит директор, но если выберет, "то это будет прекрасно". По словам Хейворд, ученики новой форме рады, хотя некоторых родителей нововведение смутило.

В 2016 году школьная форма без гендерных различий была введена в ряде школ Великобритании.

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