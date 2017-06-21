Новость о "сирийских деревнях" в Латвии оказалась фейком

 (9)
rus.DELFI.lv
среда, 21 июня 2017 г. 13:50
Влиятельный немецкий политик Ска Келлер предлагает открыть в Латвии деревню для беженцев из Сирии, сообщает со ссылкой на немецкие СМИ рижская газета "Сегодня". Как выяснил портал Delfi.lv, эта информация не соответствует действительности.
© DELFI.lv

"Сегодня" сообщает, что сопредседатель фракции "зеленых" и Европейского свободного альянса Ска Келлер в интервью немецкому изданию Neuen Osnabrucker Zeitnung заявила, что "было бы неплохо создать, например, в Латвии целую деревню для сирийских беженцев".

"Согласитесь, это очень пикантно: госпожа Келлер требует от Еврокомиссии заставить Польшу, Чехию и Венгрию принимать беженцев, но при этом козлом отпущения хочет сделать Латвию, предлагая создать в нашей стране деревню именно для сирийских беженцев", - отмечает автор статьи.

Портал Delfi, изучив исходный текст интервью, пришел к выводу, что Келлер на самом деле ничего подобного не предлагала. Кроме того, нет никакой информации о том, что такая идея обсуждается в Европарламенте.

Во время беседы журналист Марион Тримборн использовала Латвию в качестве случайного примера, когда задавала вопрос - можно ли направить, например, в Латвию беженцев из Сирии, создать там деревню и таким образом способствовать интеграции. Келлер в своем ответе не упомянула Латвию и сказала: что это только одно из возможных решений.

Марион Тримборн заявила Delfi, что Келлер не предлагала создать сирийские деревни в Латвии, и признала, что использовала Латвию случайно - в качестве примера восточноевропейской страны.

Информацию о том, что в Латвии якобы появятся деревни сирийских беженцев, опубликовал ряд интернет-сайтов в Латвии, Германии, России, Чехии и Болгарии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Новость о "сирийских деревнях" в Латвии оказалась фейком (9)

Новость о сирийских деревнях в Латвии оказалась фейком
Влиятельный немецкий политик Ска Келлер предлагает открыть в Латвии деревню для беженцев из Сирии, сообщает со ссылкой на немецкие СМИ рижская газета "Сегодня". Как выяснил портал Delfi.lv, эта информация не соответствует действительности.

Порошенко уверен в отсутствии связей между Трампом и Россией (19)

Petro Porošenka skaito metinį pranešimą Aukščiausioje Radoje
Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News заявил, что не верит в связь президента США Дональда Трампа с Россией.

На наблюдателей ОБСЕ напали в подконтрольной "ДНР" Ясиноватой (10)

OSCE
На наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во вторник, 20 июня, было совершено вооруженное нападение на востоке Украины.

Семья вернувшегося из КНДР в США студента отказалась от вскрытия (2)

Otto Warmbieras Š. Korėjos nelaisvėje
Семья американского студента Отто Уормбира, отбывавшего заключение в северокорейской тюрьме и скончавшегося вскоре после возвращения в США, отказалась от проведения вскрытия.

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия

Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
Боевики леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа" (FARC) сдали 60 процентов своего оружия. Во вторник, 20 июня, они начали передавать последние 40 процентов из имеющихся семи тысяч единиц оружия.
Facebook друзья
Rambler's Top100