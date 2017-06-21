Новость о "сирийских деревнях" в Латвии оказалась фейком

"Сегодня" сообщает, что сопредседатель фракции "зеленых" и Европейского свободного альянса Ска Келлер в интервью немецкому изданию Neuen Osnabrucker Zeitnung заявила, что "было бы неплохо создать, например, в Латвии целую деревню для сирийских беженцев".

"Согласитесь, это очень пикантно: госпожа Келлер требует от Еврокомиссии заставить Польшу, Чехию и Венгрию принимать беженцев, но при этом козлом отпущения хочет сделать Латвию, предлагая создать в нашей стране деревню именно для сирийских беженцев", - отмечает автор статьи.

Портал Delfi, изучив исходный текст интервью, пришел к выводу, что Келлер на самом деле ничего подобного не предлагала. Кроме того, нет никакой информации о том, что такая идея обсуждается в Европарламенте.

Во время беседы журналист Марион Тримборн использовала Латвию в качестве случайного примера, когда задавала вопрос - можно ли направить, например, в Латвию беженцев из Сирии, создать там деревню и таким образом способствовать интеграции. Келлер в своем ответе не упомянула Латвию и сказала: что это только одно из возможных решений.

Марион Тримборн заявила Delfi, что Келлер не предлагала создать сирийские деревни в Латвии, и признала, что использовала Латвию случайно - в качестве примера восточноевропейской страны.

Информацию о том, что в Латвии якобы появятся деревни сирийских беженцев, опубликовал ряд интернет-сайтов в Латвии, Германии, России, Чехии и Болгарии.