"Новая газета" сообщила об убийствах и массовых задержаниях геев в Чечне

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NEWSru.com
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 15:20
"Новая газета" сообщает об облавах на жителей Чечни в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией. Издание утверждает, что задержано более сотни мужчин и минимум трое были убиты.
© AFP/Scanpix

"Информация о задержаниях начала поступать около недели назад и была перепроверена нами и подтверждена беспрецедентно большим количеством источников: в МВД по ЧР, в администрации главы республики, в УФСБ по Чечне, в прокуратуре Чечни, наконец, местными ЛГБТ-активистами. Некоторые из них были задержаны и покинули республику после того, как их выпустили (крайне редкий случай). Некоторые уехали после того, как были задержаны их друзья и знакомые. Задержания проводятся в различных населенных пунктах, не только в Грозном", - говорится в материале Елены Милашиной. Ни один источник в публикации не назван.

"Новая" приводит текст сообщения из соцсети "Вконтакте", не сопровождая его скриншотом либо ссылкой. В нем аноним рассказывает о том, что жертв провокаций, подпадающих под подозрение, часто убивают: "Убиты не просто молодые ребята но даже и взрослые мужчины которым за 50 лет. Среди них есть и известные личности в Чечне".

РБК взяло комментарий у пресс-секретаря главы республики Альви Каримова, тот заявил, что "в первый раз слышит об этом". Глава пресс-службы МВД по Чечне Магомед Дениев также заявил, что о задержаниях ему ничего не известно, и предположил, что это может быть первоапрельской шуткой.

"Новая" связывает начало облавы с инициативой ЛГБТ-активистов из проекта GayRussia.ru. Они подали заявления о намерении провести серию гей-парадов в четырех городах Северо-Кавказского федерального округа - Нальчике, Черкесске, Ставрополе и Майкопе. Власти ответили отказом, но информация попала в СМИ. На всем Кавказе это известие вызвало массовые протесты, где выступающие демонстрировали высокий уровень агрессии. Именно в это время в Чечне была дана команда на "профилактическую зачистку" и дело дошло до реальных убийств, утверждает издание.

"Новая газета" пишет, что другие российские ЛГБТ-организации создали горячую линию, получают сообщения о преследовании жителей Чечни и готовы эвакуировать людей. В частности, такое сообщение опубликовано на странице "Российская ЛГБТ-сеть" в Facebook.

NEWSru.com
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