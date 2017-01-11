Норвежские прокуроры: убийца Брейвик "опасен как никогда"

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bbcrussian.com
среда, 11 января 2017 г. 09:00
Отбывающий тюремный срок за убийство 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик, по заявлению прокуроров, сейчас еще более радикален, чем когда либо.
© Reuters/Scanpix

Такое предупреждение прозвучало на заседании апелляционного суда, рассматривающего постановление о том, что некоторые аспекты содержания Брейвика являются бесчеловечными или унижающими достоинство. Власти страны подали апелляцию против этого решения.

Прокурор Фредерик Сейрсетед заявил, что правительство должно быть готово к "немыслимым поступкам" со стороны Брейвика.

Сам осужденный, войдя в зал заседаний, поприветствовал суд нацистским салютом.

22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек.

Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Позднее Брейвик был приговорен судом Норвегии к 21 году тюрьмы.

Брейвика содержат в одиночном заключении с момента вынесения приговора в 2012 году. По его словам, то, что он изолирован от других заключенных 22-23, часа в день является нарушением его прав человека.

Его адвокат Ойстейн Сторрвик говорит, что убийца "ментально уязвим", из-за условий его содержания.

В апреле 2016 года норвежский суд удовлетворил часть его иска, однако отклонил жалобу на то, что в результате ограничений его контактов с другими крайне правыми экстремистами, нарушается право на уважение частной и семейной жизни и переписки.

Во вторник правительство Норвегии, которое также обязали выплатить судебные расходы Брейвика в размере 330 тысяч крон (около 38,5 тысяч

Без раскаяния и сожаления

Правительство утверждает, что условия содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключённых. В своем трехкамерном комплексе он может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, все это компенсирует одиночное содержание.

По слова прокурора Сейрстерда, никаких нарушений прав человека нет.

Он также отметил, что Брейвик не сломался, не раскаялся, а наоборот, очень горд содеянным.

"Очень сложно сказать, насколько Брейвик опасен сегодня, но еще труднее сказать, насколько опасен он будет завтра, или через год, или через 10 лет", - заявил он суду.

По словам прокурора, судя по документам, Андерс Брейвик еще более убежден в своих крайне правых взглядах, чем раньше.

Обвинение уверено в том, что Брейвик слишком опасен, а потому по-прежнему должен находиться в одиночном заключении.

Слушания должны продлиться шесть дней, а вердикт ожидается в феврале.

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