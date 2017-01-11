Норвежские прокуроры: убийца Брейвик "опасен как никогда"

Отбывающий тюремный срок за убийство 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик, по заявлению прокуроров, сейчас еще более радикален, чем когда либо.

Такое предупреждение прозвучало на заседании апелляционного суда, рассматривающего постановление о том, что некоторые аспекты содержания Брейвика являются бесчеловечными или унижающими достоинство. Власти страны подали апелляцию против этого решения.

Прокурор Фредерик Сейрсетед заявил, что правительство должно быть готово к "немыслимым поступкам" со стороны Брейвика.

Сам осужденный, войдя в зал заседаний, поприветствовал суд нацистским салютом.

22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек.

Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Позднее Брейвик был приговорен судом Норвегии к 21 году тюрьмы.

Брейвика содержат в одиночном заключении с момента вынесения приговора в 2012 году. По его словам, то, что он изолирован от других заключенных 22-23, часа в день является нарушением его прав человека.

Его адвокат Ойстейн Сторрвик говорит, что убийца "ментально уязвим", из-за условий его содержания.

В апреле 2016 года норвежский суд удовлетворил часть его иска, однако отклонил жалобу на то, что в результате ограничений его контактов с другими крайне правыми экстремистами, нарушается право на уважение частной и семейной жизни и переписки.

Во вторник правительство Норвегии, которое также обязали выплатить судебные расходы Брейвика в размере 330 тысяч крон (около 38,5 тысяч

Без раскаяния и сожаления

Правительство утверждает, что условия содержания Брейвика гораздо лучше, чем у других заключённых. В своем трехкамерном комплексе он может играть в видеоигры, смотреть телевизор и заниматься физкультурой, все это компенсирует одиночное содержание.

По слова прокурора Сейрстерда, никаких нарушений прав человека нет.

Он также отметил, что Брейвик не сломался, не раскаялся, а наоборот, очень горд содеянным.

"Очень сложно сказать, насколько Брейвик опасен сегодня, но еще труднее сказать, насколько опасен он будет завтра, или через год, или через 10 лет", - заявил он суду.

По словам прокурора, судя по документам, Андерс Брейвик еще более убежден в своих крайне правых взглядах, чем раньше.

Обвинение уверено в том, что Брейвик слишком опасен, а потому по-прежнему должен находиться в одиночном заключении.

Слушания должны продлиться шесть дней, а вердикт ожидается в феврале.