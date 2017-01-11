Норвегия первой в мире начала отключение аналогового радио

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bbcrussian.com
среда, 11 января 2017 г. 11:25
Норвегия становится первой страной в мире, полностью отказавшейся от аналогового радиовещания.
© Vida Press nuotr.

В среду власти страны начинают анонсированное ранее отключение FM-ретрансляторов, несмотря на противоречивую реакцию в обществе.

Первые ретрансляторы отключат в 11:11 по местному времени (12:11 по Литве). Все общенациональные радиостанции полностью откажутся от аналогового вещания к концу года, а местным вещателям на это отводится пять лет.

Ожидается, что вместо аналогового сигнала слушатели перейдут на цифровой. Он дает более качественный звук и обеспечивает лучшую передачу сигнала. Цифровой сигнал сосуществовал в Норвегии с аналоговым еще с середины 1990-х годов.

По статистике, сейчас исключительно цифровым сигналом пользуются около 70% радиослушателей. Тем не менее многие в стране обеспокоены тем, что полный отказ от FM-вещания нарушит права оставшихся 30% аудитории.

Особое беспокойство у критиков реформы вызывает судьба пенсионеров и автомобилистов. Отмечается, что пожилые люди часто с трудом привыкают к новым технологиям, а переход на цифровой приемник дорого обойдется автолюбителям.

Средняя стоимость одной автомобильной магнитолы в Норвегии оценивается примерно в 468 долларов. При этом около 2 млн автомобилей в стране с населением в 5 млн человек до сих пор принимают только аналоговый сигнал.

Несмотря на споры в самой Норвегии, об отказе от аналогового радиовещания задумываются и другие европейские страны, в том числе Британия. В России подобные меры маловероятны, считает секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.

"У нас такая очень большая и во многом консервативная страна. Посудите сами: у нас в стране до сих пор есть территории, на которых не очень устойчивы не то что интернет-сигнал, но и телефонный сигнал", - цитирует Касютина агентство ТАСС.

Норвегия давно готовилась к полному отказу от аналогового радиовещания. Окончательное решение на этот счет приняли в декабре 2016 года. На данный момент в стране работают 22 полностью цифровых радиостанции.

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