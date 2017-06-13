Норвегия готовит запрет паранджи в учебных заведениях

В Норвегии подготовлен законопроект о запрете ношения женской одежды, закрывающей лицо, в детсадах, школах и университетах. Запрет объясняется тем, что подобные одеяния затрудняют общение между преподавателями и учениками.

Под запрет не попадут другие виды женской одежды, принятой в исламе, - такие, например, как головные платки.

Это первый подобный запрет в скандинавских странах. Помимо паранджи и никаба законодатели включили в перечень запрещенных в образовательных учреждениях головных уборов балаклавы и маски.

Большинство норвежских партий поддерживают этот законопроект, который, как ожидается, будет принят в следующем году.

"Подобная одежда препятствует хорошей коммуникации, которая необходима для того, чтобы учащиеся могли получать качественное образование", - говорится в заявлении норвежского министра образования Торбьорна Исаксена.

Исполняющий обязанности министра по делам иммиграции и интеграции Пер Сандберг заявил, что возможность коммуницировать друг с другом - это фундаментальная ценность.

Региональные власти в Норвегии сейчас наделены правом вводить запрет на никабы в школах, однако общенациональных правил на этот счет до сих пор не было.

В то же время критики оспаривают необходимость введения подобной меры, поскольку исламская одежда, полностью закрывающая лицо, не слишком широко распространена в Норвегии.

"Есть очень, очень небольшое число тех, кто носит никаб, так что в контексте интеграции это наименьшая проблема", - заявила в интервью телерадиокомпании NRK Линда Ноор из неправительственной организации Minotenk, фокусирующейся на проблемах меньшинств.

В начале этого года мусульманская организация "Исламский совет Норвегии" спровоцировала скандал, взяв на работу пресс-секретаря, которая носит никаб.

"Исламский совет" - организация, существующая на грант правительства Норвегии и призванная укреплять межрелигиозный диалог, - попал под огонь критики со стороны министра культуры, мусульман-депутатов норвежского парламента и других мусульманских объединений.

Организация отвергла эти упреки, заявив, что Лейла Хасик - наиболее подходящая кандидатура на должность главы отдела по связям с общественностью.