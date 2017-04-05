Ночной клуб в Тунисе закрыли из-за ремикса исламской молитвы

Как сообщил губернатор Набуля Мнауар Уертани, заведение будет закрыто до дальнейших распоряжений. По факту случившегося начато расследование.
По его словам, владелец клуба был задержан "за нарушение моральных норм и публичное оскорбление скромности".
"Мы не допустим нападок на религиозные чувства и на святое", - заявил Уертани.
На видеозаписи с фестиваля Orbit Festival двое европейских диск-жокеев проигрывают сет, включающий в себя танцевальную версию призыва к традиционной мусульманской молитве, на которую верующие собираются пять раз в день.
Ролик вызвал бурю возмущения в социальных сетях, и в понедельник организаторы фестиваля принесли извинения на своей странице в "Фейсбуке", но при этом отметили, что не задавались целью проигрывать какую-либо оскорбительную музыку.
"У меня никогда не было намерения расстроить или оскорбить кого-либо", - заявил диджей Dax J, который проигрывал скандальный трек.