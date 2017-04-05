Ночной клуб в Тунисе закрыли из-за ремикса исламской молитвы

bbcrussian.com
среда, 5 апреля 2017 г. 07:49
Один из ночных клубов тунисского курортного города Набуль был закрыт после появления видеозаписи, на которой диджей проигрывает ремикс призыва на мусульманскую молитву.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Как сообщил губернатор Набуля Мнауар Уертани, заведение будет закрыто до дальнейших распоряжений. По факту случившегося начато расследование.

По его словам, владелец клуба был задержан "за нарушение моральных норм и публичное оскорбление скромности".

"Мы не допустим нападок на религиозные чувства и на святое", - заявил Уертани.

На видеозаписи с фестиваля Orbit Festival двое европейских диск-жокеев проигрывают сет, включающий в себя танцевальную версию призыва к традиционной мусульманской молитве, на которую верующие собираются пять раз в день.

Ролик вызвал бурю возмущения в социальных сетях, и в понедельник организаторы фестиваля принесли извинения на своей странице в "Фейсбуке", но при этом отметили, что не задавались целью проигрывать какую-либо оскорбительную музыку.

"У меня никогда не было намерения расстроить или оскорбить кого-либо", - заявил диджей Dax J, который проигрывал скандальный трек.

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