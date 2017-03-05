Нигерийские освободили из плена российских моряков

 (1)
NEWSru.com
воскресенье, 5 марта 2017 г. 16:05
Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых — семеро россиян, в том числе три севастопольца, а также гражданин Украины. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
© AFP/Scanpix

"У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец. Германская компания "Бризе" провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы", — сказал Буцай, добавив, что в ближайшее время моряки вернутся домой.

По словам Буцая, в ходе переговоров "удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается". Он также добавил, что родственники моряков уже уведомлены об успешном освобождении.

В посольстве России в Нигерии подтвердили освобождение захваченных в плен моряков, при этом пресс-атташе посольства Артем Романов отказался отвечать на вопрос РБК о выкупе.

Около двух недель назад домой вернулись трое моряков с BBC Caribbean, которые тоже пережили нападение, но не попали в плен. Как пояснял ранее омбудсмен Буцай, старший помощник и старший механик спрятались от пиратов, а к третьему моряку, кадету, разбойники почему-то не проявили интереса.

В территориальных водах Нигерии 5 февраля было совершено разбойное нападение на грузовое судно BBC Caribbean, принадлежащее германской компании "Бризе Шиффарт". В результате нападения были захвачены семь российских граждан и один гражданин Украины. Три моряка, оставшиеся на судне, увели корабль в Лас-Пальмас (Испания).

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения (11)

В США акции сторонников и противников Трампа переросли в столкновения
В десятках городов США состоялись акции под общим названием "Марш за Трампа". На улицы вышли и его противники. В нескольких случаях шествия переросли в столкновения групп демонстрантов.

Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР

Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
Южная Корея в четыре раза увеличила размер вознаграждения перебежчикам из КНДР, которые поделились важной информацией.

Нигерийские освободили из плена российских моряков (1)

Нигерийские освободили из плена российских моряков
Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых — семеро россиян, в том числе три севастопольца, а также гражданин Украины. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Израиль наградил медалью лесника из Латгалии, спасшего 11 евреев (3)

Израиль наградил медалью лесника из Латгалии, спасшего 11 евреев
2 марта в латвийской Юрмале посол Израиля Лирон Бар-Саде вручила медаль Праведника народов мира родственникам Арсения Корнилова — жителя расположенной недалеко от Даугавпилса деревни Ругели, который во время Второй мировой войны спас 11 евреев.

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул (1)

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул
Иракские войска возобновили военное наступление на западную часть Мосула, все еще остающуюся под контролем боевиков джихадистской организации "Исламское государство".
Facebook друзья
Rambler's Top100