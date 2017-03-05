Нигерийские освободили из плена российских моряков

"У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец. Германская компания "Бризе" провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы", — сказал Буцай, добавив, что в ближайшее время моряки вернутся домой.

По словам Буцая, в ходе переговоров "удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается". Он также добавил, что родственники моряков уже уведомлены об успешном освобождении.

В посольстве России в Нигерии подтвердили освобождение захваченных в плен моряков, при этом пресс-атташе посольства Артем Романов отказался отвечать на вопрос РБК о выкупе.

Около двух недель назад домой вернулись трое моряков с BBC Caribbean, которые тоже пережили нападение, но не попали в плен. Как пояснял ранее омбудсмен Буцай, старший помощник и старший механик спрятались от пиратов, а к третьему моряку, кадету, разбойники почему-то не проявили интереса.

В территориальных водах Нигерии 5 февраля было совершено разбойное нападение на грузовое судно BBC Caribbean, принадлежащее германской компании "Бризе Шиффарт". В результате нападения были захвачены семь российских граждан и один гражданин Украины. Три моряка, оставшиеся на судне, увели корабль в Лас-Пальмас (Испания).