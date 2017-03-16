Нидерланды: партия премьера Рютте лидирует на парламентских выборах

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NEWSru.com
четверг, 16 марта 2017 г. 09:26
Народная партия за свободу и демократию (НПСД) под руководством премьер-министра Марка Рютте побеждает на парламентских выборах в Нидерландах, сообщает Telegraaf со ссылкой на предварительные результаты голосования после подсчета 93,2% голосов. НПСД может рассчитывать на 33 из 150 мест в главном законодательном органе страны.
M. Rutte
© AFP / Scanpix

Второе место занимает крайне правая Партия свободы (ПС) Герта Вилдерса, которая получит 20 мест. Третье место делят "Христианско-демократический призыв" (ХДП) и "Демократы-66" (Д-66). Каждая из этих политических сил получает по 19 мест в главном законодательном органе страны.

"Зеленые левые" могут рассчитывать на 14 мест (было 4 места на прошлых выборах). Самые большие потери у Партии труда (PvdA) — всего 9 мест после 38, полученных на предыдущих выборах.

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Явка на голосовании составила 80%. Официальные результаты голосования будут оглашены Избирательным советом 21 марта после повторного подсчета всех голосов.

"Похоже, что наша партия стала крупнейшей в стране в третий раз подряд А это значит, что голландцы после Brexit и выборов в США сказали "нет" неправильному популизму", — заявил, комментируя результаты, Рютте, которого цитирует ТАСС. "Теперь нам необходимо сформировать стабильное правительство и вести страну вперед. Сегодня мы празднуем, но уже завтра продолжим работу на благо Нидерландов", — подчеркнул премьер.

Вилдерс, в свою очередь, назвал себя победителем выборов, так как его организация получила на пять мест больше в парламенте, чем в 2012 году, а партия Рютте, наоборот, лишилась восьми депутатских мандатов. Лидер ПС заметил, что "хотел бы получить приглашение на участие в коалиционных переговорах". По словам Вилдерса, однако если этого не произойдет, партия готова быть в оппозиции и противостоять правительству.

Накануне дня голосования Рютте призывал жителей Нидерландов "победить дурной вид популизма", а Вилдерс обещал вывести Нидерланды из ЕС, закрыть все мечети и запретить Коран. Опросы общественного мнения, которые проводились в предвыборный период, демонстрировали популярность идей "Партии свободы", но отрыв от правящей партии был незначительным.

По мнению наблюдателей, шансы на то, что Партия свободы войдет в правящую коалицию, минимальны, поскольку все крупные голландские движения уже заявили о том, что не собираются сотрудничать с крайне правыми. Гораздо более вероятным называется союз НПСД с ХДП, Д-66 и еще одной партии. Ей может стать Христианский союз, Партия труда или "Зеленые левые".

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