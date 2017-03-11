Нидерланды отказали во въезде в страну главе МИД Турции Чавушоглу

 (1)
Deutsche Welle
суббота, 11 марта 2017 г. 15:53
Глава МИД Турции должен был выступить в турецком консульстве в Роттердаме. Но самолету турецкого министра не разрешили совершить посадку в Нидерландах.
Mevlutas Cavusoglu
© AFP / Scanpix

Власти Нидерландов отказали во въезде в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, намеревавшемуся выступить с речью в турецком консульстве в Роттердаме. Самолету турецкого министра не разрешили совершить посадку в Нидерландах, сообщило правительство в Гааге в субботу, 11 марта. Обращение Чавушоглу к проживающим в стране туркам с призывом к массовому участию в мероприятии в Роттердаме угрожает общественному порядку и безопасности, говорится далее в правительственном заявлении.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил об усилении мер безопасности перед планировавшимся выступлением Чавушоглу. Голландское правительство заявляло, что предвыборные выступления турецких политиков на территории страны нежелательны. Однако подобные мероприятия на территории диппредставительств предотвратить практически невозможно, указал далее Рютте. "Это турецкая земля, территория турецких властей", - отметил он. Одновременно нидерландский премьер заверил, что власти позаботятся о соблюдении общественного порядка и безопасности.

Во время мероприятия в турецком консульстве нежелательно присутствие публики на улицах, окружающих территорию диппредставительства, сообщил бургомистр Роттердама Ахмед Абуталеб. Возможное выступление турецкого министра может привести к нарушениям общественного порядка, предупредил он.

Чавушоглу не откажется от выступления

Еще утром Мевлют Чавушоглу подтвердил, что намерен выступить в Нидерландах. "Я сегодня поеду в Роттердам", - сообщил он утром того же дня в эфире телеканала CNN-Türk. Если власти этой страны помешают его выступлению, то Анкара введет "серьезные санкции", пообещал он.

Ранее скандал вокруг выступлений турецких политиков разгорелся в Германии. В начале марта три немецких города - Кельн, Гаггенау и Фрехен - отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам. МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений, а президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с действиями национал-социалистов.


Агитационная деятельность турецких политиков в Германии не запрещается как таковая - речь идет о соблюдении немецких законов и норм, пояснил, в свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). 16 апреля в Турции пройдет референдум о конституционных изменениях с целью перехода от парламентской к президентской республике.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года

В ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года
Организация Объединенных Наций выступила с заявлением о том, что мир сейчас находится на пороге самого масштабного гуманитарного кризиса с 1945 года. По данным ООН, более 20 млн человек в четырех странах — Йемене, Южном Судане, Сомали и Нигерии — угрожает голод.

Опубликовано уникальное и неизвестное ранее видео похорон Сталина

Опубликовано уникальное и неизвестное ранее видео похорон Сталина
Опубликована уникальная цветная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в Москве в день похорон генсека СССР Иосифа Сталина 9 марта 1953 года. Видео опубликовало радио "Свобода".

Эрдоган пригрозил не пускать нидерландских дипломатов в Турцию

Эрдоган пригрозил не пускать нидерландских дипломатов в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара даст ответ Нидерландам в связи с тем, что власти этой страны не разрешили самолету главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, планировавшего выступить на митинге в Роттердаме, приземлиться на территории страны.

Турция не принимает паромы из Крыма (11)

Sevastopol
Турция прекратила паромное сообщение с аннексированным Россией Крымом. Представители грузовой паромной линии "Варяг" обещают "принять меры" в связи с этим, но не уточняют, какие.

В результате двух терактов в Дамаске погибли 44 человека

В результате двух терактов в Дамаске погибли 44 человека
Один из взрывов произошел рядом с ехавшим автобусом, второй устроил террорист-смертник неподалеку от кладбища, являющегося местом паломничества шиитов.
Facebook друзья
Rambler's Top100