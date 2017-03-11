Нидерланды отказали во въезде в страну главе МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции должен был выступить в турецком консульстве в Роттердаме. Но самолету турецкого министра не разрешили совершить посадку в Нидерландах.

Власти Нидерландов отказали во въезде в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, намеревавшемуся выступить с речью в турецком консульстве в Роттердаме. Самолету турецкого министра не разрешили совершить посадку в Нидерландах, сообщило правительство в Гааге в субботу, 11 марта. Обращение Чавушоглу к проживающим в стране туркам с призывом к массовому участию в мероприятии в Роттердаме угрожает общественному порядку и безопасности, говорится далее в правительственном заявлении.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил об усилении мер безопасности перед планировавшимся выступлением Чавушоглу. Голландское правительство заявляло, что предвыборные выступления турецких политиков на территории страны нежелательны. Однако подобные мероприятия на территории диппредставительств предотвратить практически невозможно, указал далее Рютте. "Это турецкая земля, территория турецких властей", - отметил он. Одновременно нидерландский премьер заверил, что власти позаботятся о соблюдении общественного порядка и безопасности.

Во время мероприятия в турецком консульстве нежелательно присутствие публики на улицах, окружающих территорию диппредставительства, сообщил бургомистр Роттердама Ахмед Абуталеб. Возможное выступление турецкого министра может привести к нарушениям общественного порядка, предупредил он.

Чавушоглу не откажется от выступления

Еще утром Мевлют Чавушоглу подтвердил, что намерен выступить в Нидерландах. "Я сегодня поеду в Роттердам", - сообщил он утром того же дня в эфире телеканала CNN-Türk. Если власти этой страны помешают его выступлению, то Анкара введет "серьезные санкции", пообещал он.

Ранее скандал вокруг выступлений турецких политиков разгорелся в Германии. В начале марта три немецких города - Кельн, Гаггенау и Фрехен - отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам. МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений, а президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с действиями национал-социалистов.



Агитационная деятельность турецких политиков в Германии не запрещается как таковая - речь идет о соблюдении немецких законов и норм, пояснил, в свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). 16 апреля в Турции пройдет референдум о конституционных изменениях с целью перехода от парламентской к президентской республике.