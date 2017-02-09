НГ: ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные

Российское издание "Новая газета" сообщает, что к ней в редакцию обратились три человека, которые взяли на себя ответственность за убийство полевого компандира донецких сепаратистов Михаила Толстых, больше известного как Гиви.

Обратившийся "НГ" гражданин России назвался доброволцем из Москвы Игорем Мыльцевым, который воевал в составе подразделения самоправозглашенной Донецкой республики "Сомали". Он сообщил свой позывной - "Француз" и заявил, что покушение на Гиви организовали он и еще трое бойцов этого подразделения ДНР.

"Ему отомстил бы любой", — рассказал Мыльцев изданию, назвав обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб "смешными".

Убийство Гиви И.Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных им во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года, сообщает издание.

По словам И.Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон "Сомали". Представители ДНР сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, "Француз" Игорь Мыльцев описывает другую версию событий.

Опасаясь за свою жизнь, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу, говорит он. "Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!"

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] (Александр Захарченко - лидер донецких сепаратистов - DELFI) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия".

И.Мыльцев утверждает, что после покушения на Арсения Павлова ("Моторола") командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

"Я в розыске и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару теперь есть, за что переживать".

В статусе "Француза" в социальной сети "Вконтакте" вскоре после покушения на Гиви появилась запись: "Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!".

Напомним, что, согласно сообщениям, 31 января 2017 года Гиви получил ранение в ногу в ходе боевых действий в районе Авдеевки.

По его словам, ранение не было опасным, он почти сразу вернулся к руководству батальоном.

Он погиб утром 8 февраля в Макеевке на территории своей части в результате взрыва. После взрыва в штабе "Сомали" начался сильный пожар. По предварительной информации, в кабинет Гиви был произведен выстрел из огнемета "Шмель".