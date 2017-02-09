НГ: ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные

Обратившийся "НГ" гражданин России назвался доброволцем из Москвы Игорем Мыльцевым, который воевал в составе подразделения самоправозглашенной Донецкой республики "Сомали". Он сообщил свой позывной - "Француз" и заявил, что покушение на Гиви организовали он и еще трое бойцов этого подразделения ДНР.
"Ему отомстил бы любой", — рассказал Мыльцев изданию, назвав обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб "смешными".
Убийство Гиви И.Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных им во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года, сообщает издание.
По словам И.Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон "Сомали". Представители ДНР сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, "Француз" Игорь Мыльцев описывает другую версию событий.
Опасаясь за свою жизнь, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу, говорит он. "Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!"
"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] (Александр Захарченко - лидер донецких сепаратистов - DELFI) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия".
И.Мыльцев утверждает, что после покушения на Арсения Павлова ("Моторола") командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.
"Я в розыске и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару теперь есть, за что переживать".
В статусе "Француза" в социальной сети "Вконтакте" вскоре после покушения на Гиви появилась запись: "Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!".
Напомним, что, согласно сообщениям, 31 января 2017 года Гиви получил ранение в ногу в ходе боевых действий в районе Авдеевки.
По его словам, ранение не было опасным, он почти сразу вернулся к руководству батальоном.
Он погиб утром 8 февраля в Макеевке на территории своей части в результате взрыва. После взрыва в штабе "Сомали" начался сильный пожар. По предварительной информации, в кабинет Гиви был произведен выстрел из огнемета "Шмель".