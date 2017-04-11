New York Times получила пулитцеровскую премию за серию статей о Кремлe

Журналисты газеты The New York Times удостоились премии в области международной журналистики за серию статей, рассказывающих о попытках Кремля любыми средствами распространить влияние России за рубежом. Об этом в понедельник сообщило само издание.

На сайте премии отмечается, что журналисты в своих материалах раскрыли принципы, которыми президент РФ Владимир Путин руководствуется во внешней политике. Речь идет о "заказных убийствах, интернет-махинациях, а также использовании компромата против своих оппонентов", говорится в заявлении.

В оргкомитете премии подчеркнули, что эта серия статей задала тон освещению действий Москвы и на долгое время сформировала новостную повестку по всему земному шару.

Отмеченным пулитцеровской премией публикациям на сайте The New York Times отведен отдельный раздел под названием Russia's Dark Arts ("Темные Искусства России", таким термином обычно обозначают методы манипуляции людьми для продвижения политических или религиозных взглядов, либо некоего продукта, если речь идет о торговле).

В этом разделе, например, есть статья о том, что "журналистов, адвокатов, политиков и прочих россиян, которые угрожают имиджу Кремля, либо сажают по надуманным обвинениям, либо, что происходит все чаще, убивают". Материал начинается с интервью с Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который весной 2015 года был отравлен, как он считает, "с целью убийства", однако врачам удалось спасти ему жизнь. В феврале этого года история повторилась. Отметим, что в 2015 году оппозиционер являлся членом федерального политсовета партии ПАРНАС, сопредседателем которой был убитый неподалеку от Кремля политик Борис Немцов.

В других публикациях рассказывается о кибератаке российских хакеров на сервера демократической партии США, о бывшем помощнике президента Украины Поле Манафорте (позже он возглавил штаб американского президента Дональда Трампа), о выгоде для Кремля от разоблачений WikiLeaks, а также о "военном" использовании Москвой православия.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра. The New York Times в этом году удостоилась сразу трех премий: за заслуги также были вознаграждены фотограф Дениэл Берехулак (за фотографии о борьбе правительства Филиппин с наркотрафиком) и Кристофер Чиверс за статью о ветеране войны в Афганистане, страдающем посттравматическим стрессовым расстройством.