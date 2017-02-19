Нетаньяху заявил о "начале нового дня" в отношениях Израиля и США

bbcrussian.com
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 17:27
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о начале "нового дня" во взаимоотношениях США и Израиля после вступления в должность президента Дональда Трампа.
Benjaminas Netanyahu
© AFP/Scanpix

На первом после возвращения из международного турне еженедельном заседании правительства Нетаньяху говорил о своей прошедшей в выходные встрече с Дональдом Трампом.

"Союз между Израилем и США всегда был крепким, но - я сказал это там [в Вашингтоне] и говорю вам это здесь - сейчас он стал еще крепче", - заявил премьер Израиля.

"Я хочу сказать, что в конце нашей встречи с президентом он пожал мне руку и сказал, что во взаимоотношениях Израиля и США начался новый день. Я должен сказать вам, что новый день действительно настал, и это хороший день", - цитирует Нетаньяху агентство Ассошиэйтед пресс.

Трамп и Нетаньяху, по словам израильского премьера, нашли общий язык по ряду ближневосточных вопросов, особенно по сдерживанию Ирана.

Касаясь содержательной части диалога, Нетяньяху заявил, что США и Израиль договорились о создании совместных комитетов, которые будут заниматься отношениями между США и Израилем в ряде сфер.

"Мы также создадим совместную группу по вопросу, по которому прежде расходились во взглядах - я, конечно, имею в виду строительство поселений в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан - Би-би-си)", - добавил премьер.

После инаугурации Трампа в Израиле было одобрено строительство нескольких тысяч единиц жилья на Западном берегу. Наблюдатели связывали это с тем, что после восьми лет трений с администрацией Обамы власти Израиля ожидают от нового хозяина Белого дома более мягкой политики.

Первая встреча Нетаньяху с президентом Трампом прошла 16 февраля в США. На последовавшей пресс-конференции Трамп пообещал, что добьется заключения "великого" мирного договора между Израилем и Палестинской автономией, но подчеркнул, что для этого обе стороны конфликта должны пойти на компромисс.

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