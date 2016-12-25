Нетаньяху вызвал послов стран-членов Совета Безопасности ООН

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bbcrussian.com
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 15:50
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал, чтобы министерство иностранных дел страны в срочном порядке вызвало для объяснений послов стран-членов Совета Безопасности ООН.
Benjamin Netanyahu
© AFP/Scanpix

Нетаньяху возмущен тем, что в пятницу Совет Безопасности проголосовал за резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Среди вызванных в министерство иностранных дел послов будут представители Франции, Великобритании, России, Китая и Испании.

Учитывая тот факт, что 25 декабря - день Рождества, большинство из послов в отпуске и пока не ясно, кто именно прибудет в министерство иностранных дел.

Требование Нетаньяху не касается посла США. Америка воздержалась от голосования в Совете Безопасности; избранный президент Дональд Трамп высказывал пожелание, чтобы США воспользовались в этом вопросе своим правом вето, а ранее предложил на должность посла в Израиле Дэвида Фридмана, который агрессивно защищал еврейские поселения.

Биньямин Нетаньяху также призвал членов кабинета министров Израиля действовать "умно, ответственно и спокойно".

Кабинет Израиля обсудит резолюцию ООН в узком составе силовых министров к концу дня в воскресенье.

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