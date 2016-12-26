Нетаньяху решил лично встретиться с послом США из-за резолюции ООН против Израиля

NEWSru.com
понедельник, 26 декабря 2016 г. 12:40
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье вызвал американского посла, чтобы обсудить принятие Советом Безопасности ООН резолюции по поселенческой деятельности еврейского государства, сообщает Reuters. США воздержались от голосования по данной резолюции, что сделало возможным ее принятие.
Benjaminas Netanyahu
© AP/Scanpix

ТАСС, в свою очередь, передает, что Госдепартамент США подтвердил информацию о грядущей встрече Нетаньяху с послом Даниелом Шапиро. Внешнеполитическое ведомство объявило об этом в воскресенье вечером.

Между тем израильские СМИ отмечают, что подобный шаг премьер-министра весьма необычен, поскольку руководители диппредставительств других стран обычно вызываются в Министерство иностранных дел, тогда как с Шапиро Нетаньяху решил встретиться лично.

Так, накануне стало известно, что Нетаньяху вызвал на беседу послов стран - членов Совета Безопасности ООН, голосовавших за резолюцию. При этом встречи с послами проводились в индивидуальном порядке.

Резолюция Совбеза ООН с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях была принята в минувшую пятницу 14 голосами из 15. Ожидалось, что на резолюцию наложат вето Соединенные Штаты, однако делегация из США при голосовании воздержалась.

В канцелярии израильского премьер-министра заявили, что "Израиль ни в какой форме не принимает постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не подчинится ей". Теперь надежды Израиля связаны с избранным президентом США Дональдом Трампом, который уже раскритиковал резолюцию ООН, назвав ее помехой восстановлению мира между Израилем и Палестиной. По словам Трампа, "в ООН все изменится после 20 января", когда он официально станет главой Соединенных Штатов.

Отметим, что Россия также голосовала за принятие резолюции.

NEWSru.com
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Нетаньяху решил лично встретиться с послом США из-за резолюции ООН против Израиля

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье вызвал американского посла, чтобы обсудить принятие Советом Безопасности ООН резолюции по поселенческой деятельности еврейского государства, сообщает Reuters. США воздержались от голосования по данной резолюции, что сделало возможным ее принятие.
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