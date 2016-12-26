Нетаньяху решил лично встретиться с послом США из-за резолюции ООН против Израиля

ТАСС, в свою очередь, передает, что Госдепартамент США подтвердил информацию о грядущей встрече Нетаньяху с послом Даниелом Шапиро. Внешнеполитическое ведомство объявило об этом в воскресенье вечером.

Между тем израильские СМИ отмечают, что подобный шаг премьер-министра весьма необычен, поскольку руководители диппредставительств других стран обычно вызываются в Министерство иностранных дел, тогда как с Шапиро Нетаньяху решил встретиться лично.

Так, накануне стало известно, что Нетаньяху вызвал на беседу послов стран - членов Совета Безопасности ООН, голосовавших за резолюцию. При этом встречи с послами проводились в индивидуальном порядке.

Резолюция Совбеза ООН с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях была принята в минувшую пятницу 14 голосами из 15. Ожидалось, что на резолюцию наложат вето Соединенные Штаты, однако делегация из США при голосовании воздержалась.

В канцелярии израильского премьер-министра заявили, что "Израиль ни в какой форме не принимает постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не подчинится ей". Теперь надежды Израиля связаны с избранным президентом США Дональдом Трампом, который уже раскритиковал резолюцию ООН, назвав ее помехой восстановлению мира между Израилем и Палестиной. По словам Трампа, "в ООН все изменится после 20 января", когда он официально станет главой Соединенных Штатов.

Отметим, что Россия также голосовала за принятие резолюции.