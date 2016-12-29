Нетаньяху обвинил США в антиизраильской риторике

"Выступление Керри сегодня было направлено против Израиля, как и резолюция Совбеза ООН, которую он продвигал", - заявил премьер-министр.

Нетаньяху считает, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме израильских поселений на оккупированных территориях. При этом, по мнению израильского премьера, госсекретарь США практически не коснулся корня проблемы, а именно "нежелания палестинцев признать государство Израиль в каких бы то ни было границах".

Ранее в среду, выступая в Госдепе США, Керри заявил, что перспектива урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств - израильского и палестинского - в настоящее время находится под угрозой.

Он также подчеркнул, что резолюция ООН, осуждающая строительство израильских поселений на оккупированных землях, соответствует американским ценностям.

Речь идет о принятой в пятницу резолюции ООН с призывом "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.

"Мы не можем и дальше позволять обращаться с Израилем со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!" - написал Дональд Трамп в своем "Твиттере".

Что такое "принцип двух государств"?

Принцип "два государства для двух народов" - это вариант решения палестино-израильского конфликта, предусматривающий создание и существование государства Палестина наряду с Израилем.

Реализацию этой идеи называют своей целью многие дипломаты и политики.

План подразумевает создание независимого государства Палестина в границах до мирного договора 1967 года. Предполагается, что государство Палестина будет мирно соседствовать с Израилем.

ООН, Лига арабских государств, Евросоюз, Россия и США последовательно подтверждают их приверженность принципу двух государств.

Что дальше? Анализ дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса

Барак Обама начал свое президентство с дипломатических усилий, направленных на то, чтобы разрешить клубок противоречий арабо-израильского конфликта. Эти усилия не увенчались успехом. Бурные события "арабской весны", череда новых вооруженных конфликтов заставили Обаму заниматься более срочными вопросами.

И сейчас, накануне ухода администрации Обамы, мы видим действия США, которые не на шутку разозлили премьера Израиля.

Но может ли это создать новые предпосылки для возобновления дипломатических усилий в этом направлении? Франция в середине января организует конференцию, посвященную перспективе мирного урегулирования конфликта. Есть мнение, что решения, которые будут приняты во время этой встречи, могут лечь в основу новой резолюции ООН. Все это может произойти до 20 января - даты инаугурации нового президента США.

Но Дональд Трамп уже заявил, что не собирается загонять Израиль в угол.