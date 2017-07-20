Нетаньяху назвал безумной политику Евросоюза в отношении Израиля

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NEWSru.com
четверг, 20 июля 2017 г. 17:10
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече в Будапеште с лидерами Венгрии, Польши, Чехии и Словакии подверг резкой критике политику Европейского союза в отношении Израиля и назвал ее безумной. Об этом сообщает NEWSru Israel.
Benjaminas Netanyahu
© AFP/Scanpix

"Евросоюз — это единственное межгосударственное образование, которое обуславливает экономическое сотрудничество с Израилем, страной, поставляющей технологию Европе, выполнением политических требований. Это безумие", — сказал он.

"Европа должна решить, чего она хочет — процветания или гниения и исчезновения". Глава правительства Израиля тут же добавил, что последняя фраза была сказана в шутку. "Я вижу, что вы этого не поняли, так как я не был политически корректен", — добавил Нетаньяху.

"Европа вредит себе тем, что пытается вредить Израилю своей безумной политикой выдвижения нам условий", — сказал израильский премьер. В тот момент, когда выяснилось, что слова Нетаньяху передаются в наушники журналистам, трансляция была прервана.

В Будапеште 18 июля состоялась встреча Нетаньяху с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На встрече были подписаны различные документы, в том числе о сотрудничестве в области культуры и высоких технологий.

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