"Непригоден для жизни": как ураган "Ирма" почти уничтожил Карибские острова

Ураган "Ирма" возник 5 сентября и вдоль Карибских островов движется в сторону американского штата Флорида. "Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Национальный центр предупреждения ураганов США присвоил "Ирме" максимальную — пятую — категорию.
"Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США (тогда от стихийного бедствия погибли минимум 70 человек, а причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов).
На пути урагана оказались Антигуа, Барбуда, Сен-Мартен (Синт-Мартин) и Сен-Бартс. На островах "Ирма" срывала крыши с самых основательных построек и разрушала менее прочные, вырывала с корнем деревья, обрывала линии электропередач. Скорость ветра при прохождении "Ирмы" через регион превышала 260 км/ч и при порывах достигала 380 км/ч. Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 метров.
7 сентября ураган достиг небольшого островного государства Антигуа и Барбуда. После того, как стихия обрушилась на Барбуду, этот остров с населением 1600 человек стал непригодным для жизни: почти все постройки и инфраструктура разрушены. По предварительным данным, погиб один ребенок, но по мере разбора завалов число будет расти.
Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезного ущерба — серьезных разрушений и погибших там нет, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Как сообщалось, остров Сен-Мартен из-за урагана остался без электричества, в южной части острова разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. На Сен-Мартене погибли восемь человек, информирует Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жерара Коллона.
Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) — Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тысяч человек, в голландской — 40 тысяч. На французской части разрушены почти все строения.
В Пуэрто-Рико в связи с приближением "Ирмы" объявлен режим ЧС. В ближайшие часы ураган ударит по Доминиканской Республике, Гаити и Кубе.
Национальный центр предупреждения ураганов США сообщает, что тропический шторм "Катя", образовавшийся у берегов Мексики одновременно с ураганом "Ирма", обрел силу урагана. Скорость ветра в районе урагана достигает 120 км/ч. Метеорологи прогнозируют усиление скорости вихревых потоков в течение двух дней. Сейчас "Катя" движется на юго-восток со скоростью 4 километра в час.
Кроме того, до урагана первой категории усилился тропический шторм "Хосе", который движется сейчас к Карибским островам со скоростью 25 км/ч, а скорость ветра в районе урагана достигает 120 км/ч.
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