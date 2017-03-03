Неоплачиваемый труд женщин оценили в $10 триллионов

Lenta.ru
пятница, 3 марта 2017 г. 07:39
Неоплачиваемый труд женщин, выражающийся в том числе в уходе за детьми, больными, приготовлении пищи и уборке, можно оценить в 10 триллионов долларов, что больше ВВП Бразилии, Индии и Японии вместе взятых. Об этом пишет международная организация по борьбе с бедностью Oxfam в своем докладе.
© Shutterstock

Этот неизбежный труд сокращает возможности женщин по обучению и трудоустройству, отмечается в отчете. В мире оплачиваемую работу выполняет на 700 миллионов больше мужчин, чем женщин.

Oxfam предлагает целый комплекс мер по борьбе с таким положением. Организация считает, что нужно увеличить объем бесплатных государственных услуг образования, здравоохранения и заботы о детях. Кроме того, Oxfam предлагает вести активную пропаганду гендерного равенства.

Правительства стран, по мнению экспертов Oxfam, должны максимизировать финансовые возможности государства по продвижению "гендерно-чувствительной" политики в части трудоустройства. Одним из способов проведения такой политики называется общее повышение налогов.

В январе 2016 года Oxfam опубликовала исследование, согласно которому 62 богатейших в мире человека владеют таким же состоянием, которое в сумме принадлежит беднейшей половине населения Земли (более 3,6 миллиарда человек).

Lenta.ru
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