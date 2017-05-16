Немецкий институт объявил о прощании с форматом mp3

Deutsche Welle
вторник, 16 мая 2017 г. 09:10
Немецкий институт интегральных схем Фраунгофера сообщил, что 23 апреля 2017 года истек срок некоторых патентов на аудиоформат mp3, в связи с чем была прекращена программа его лицензирования компанией Technicolor и самим институтом.
© Shutterstock nuotr.

Это означает, что теперь по крайней мере частью кодеков mp3 можно пользоваться без выплаты лицензионных отчислений.

Прекращение лицензионной программы означает также, что немецкий институт перестает заниматься развитием этой технологии. В сообщении указывается, что формат mp3 сильно уступает современным аудиокодекам, таким как AAC.

В беседе с немецким интернет-изданием Heise представитель института пояснил, что при этом программное обеспечение для mp3, разработанное институтом, остается платным. Кроме того, истек срок действия не всех патентов, связанных с этим форматом.

Формат mp3 был разработан немецкими специалистами из института Фраунгофера на базе исследований, которые проводились в университете Эрлангена-Нюрнберга.

Как отмечает интернет-издание Nplus1, разные патенты, касавшиеся технологии mp3, принадлежали разным компаниям, что в итоге приводило к юридическим спорам и судам из-за лицензионных отчислений.

Кроме того, правообладатели критиковали формат mp3 за возможность легкого скачивания и пиратского распространения аудиофайлов.

Deutsche Welle
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