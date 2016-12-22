Немецкие власти выслали почти 24 000 мигрантов

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Deutsche Welle
четверг, 22 декабря 2016 г. 14:30
Немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 750 мигрантов. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, газета Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел. За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.
© AFP/Scanpix

Согласно данным министерства, до первого декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 243 человекам, выказавшим желание добровольно покинуть Германию.

В 2015 году число таких заявок составило 35 000.

Процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев.

За одиннадцать месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 000 заявкам, что на 160 процентов больше, чем в 2015 году.

Положительные решение, дающие беженцам возможность остаться в Германии, вынесено в 63 процентах случаев (49,8 в 2015 году).

Deutsche Welle
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