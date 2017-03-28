Немецкие политики обсуждают возможный бойкот ЧМ-2018 в России

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Deutsche Welle
вторник, 28 марта 2017 г. 11:05
Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить международные турниры, считает замглавы фракции партии Меркель в бундестаге Фукс.
© Reuters/Scanpix

После массовых задержаний участников антикоррупционных протестов в Москве с применением насилия полицией немецкие политики возобновили дискусии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года.

С тех пор как в декабре 2008 года Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решила провести мировое первенство в РФ, положение гражданского общества в этой стране резко ухудшилось, заявил во вторник, 28 марта, уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. В то же время он напомнил, что пересмотр решения о проведении первенства мира в России находится в "исключительной компетенции ФИФА".

Зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс в свою очередь отметил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. По мнению политика, неблагоприятная ситуация с правами человека и безопасностью приведет к тому, что многие футбольные болельщики воздержатся от поездки в Россию на ЧМ-2018.

Бойкот международных спортивных соревнований должен быть "редчайшим исключительным случаем", однако Россия уже не первый год движется в опасном направлении, нарушая международное право и права человека, и это "совершенно неприемлемо", подчеркнул Михаэль Фукс.

Deutsche Welle
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