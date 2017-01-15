Немецкие экономисты ожидают роста ВВП на фоне притока беженцев

По подсчетам экспертов, наплыв беженцев в Германию может оказать положительное влияние на ВВП страны. Одновременно с этим эксперты предупреждают о росте безработицы и снижении доходов на душу населения.

Прибытие сотен тысяч беженцев в Германию в течение последних двух лет может положительно сказаться на ВВП страны, считают специалисты из кельнского Института немецкой экономики. Их доклад цитирует в воскресенье, 15 января, агентство dpa. По оценкам экспертов, в 2017 году ВВП Германии вырастет на 0,4%, а в дальнейшем вплоть до 2020 года рост может составить 1% в год.

При этом немецкие экономисты предупреждают, что далеко не все беженцы смогут найти работу в течение ближайших лет и поэтому приходится считаться с возможным ростом безработицы (на 1,5%) и падением среднего дохода на душу населения (на 800 евро). Эксперты подчеркивают в своем докладе, что их подсчеты базируются на прогнозах, а реальные цифры будут зависеть от успешности интеграции беженцев.

По мнению специалистов экономического института, программы по интеграции (включая социальные расходы) беженцев будут обходиться государству в 28 млрд евро в год. Задача государства - вложить эти средства в эффективные проекты, чтобы как можно больше беженцев в кратчайшие сроки смогли стать квалифицированными работниками и занять свое место на немецком рынке труда. В таком случае эти траты впоследствии окупятся за счет роста сборов от налогов.