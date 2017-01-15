Немецкие экономисты ожидают роста ВВП на фоне притока беженцев

 (13)
Deutsche Welle
воскресенье, 15 января 2017 г. 10:54
По подсчетам экспертов, наплыв беженцев в Германию может оказать положительное влияние на ВВП страны. Одновременно с этим эксперты предупреждают о росте безработицы и снижении доходов на душу населения.
Pabėgėliai dirba Vokietijos įmonėse
© AFP/Scanpix

Прибытие сотен тысяч беженцев в Германию в течение последних двух лет может положительно сказаться на ВВП страны, считают специалисты из кельнского Института немецкой экономики. Их доклад цитирует в воскресенье, 15 января, агентство dpa. По оценкам экспертов, в 2017 году ВВП Германии вырастет на 0,4%, а в дальнейшем вплоть до 2020 года рост может составить 1% в год.

При этом немецкие экономисты предупреждают, что далеко не все беженцы смогут найти работу в течение ближайших лет и поэтому приходится считаться с возможным ростом безработицы (на 1,5%) и падением среднего дохода на душу населения (на 800 евро). Эксперты подчеркивают в своем докладе, что их подсчеты базируются на прогнозах, а реальные цифры будут зависеть от успешности интеграции беженцев.

По мнению специалистов экономического института, программы по интеграции (включая социальные расходы) беженцев будут обходиться государству в 28 млрд евро в год. Задача государства - вложить эти средства в эффективные проекты, чтобы как можно больше беженцев в кратчайшие сроки смогли стать квалифицированными работниками и занять свое место на немецком рынке труда. В таком случае эти траты впоследствии окупятся за счет роста сборов от налогов.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Немецкие экономисты ожидают роста ВВП на фоне притока беженцев (13)

Pabėgėliai dirba Vokietijos įmonėse
По подсчетам экспертов, наплыв беженцев в Германию может оказать положительное влияние на ВВП страны. Одновременно с этим эксперты предупреждают о росте безработицы и снижении доходов на душу населения.

Премьер Польши лично приветствовала прибывших в страну солдат США (22)

Beata Szydlo
Польские власти встретились с военными США, которые были переброшены туда в рамках сдерживания России. "Надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго", - заявила премьер Польши.

Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться (134)

Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться
Почти 20 лет шли споры о базировании войск НАТО в Восточной Европе. Теперь в Польше размещен батальон под командованием США. А во главе с немцами, британцами и канадцами - в странах Балтии.

Полиция задержала трех человек в брюссельском районе Моленбек (1)

Полиция задержала трех человек в брюссельском районе Моленбек
В ходе полицейской спецоперации в районе Моленбек бельгийской столицы задержаны три человека, которые будут допрошены в ближайшие часы. При обысках ни оружие, ни взрывчатка не обнаружены.

Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом (27)

Пропагандистский поезд обострил отношения между Сербией и Косовом
Сербский поезд, расписанный лозунгами "Косово - это Сербия", направлялся в Косово, но был остановлен перед границей. Приштина заявляет об угрозе суверенитета Косова.
Facebook друзья
Rambler's Top100