Немецкая пресса сообщила о нападении на охрану отеля в Гамбурге, где остановился Путин

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NEWSru.com
пятница, 7 июля 2017 г. 15:53
Участники массовых протестов в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, атаковали сотрудников охраны отеля Park Hyatt, где остановились президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на полицию.
© AP / Scanpix

Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что российской стороне не известно о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился президент РФ на время участия в саммите G20, сообщает РИА "Новости".

"Впервые об этом слышим", - цитирует Пескова ТАСС. Сам Путин в это время находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит "двадцатки", передает агентство.

В полиции Гамбурга также не подтверждают сообщения СМИ о попытках протестующих атаковать отель, где разместилась российская делегация во главе с Путиным, передает РИА "Новости". При этом в полиции отметили, что стычки с демонстрантами продолжаются "по всему городу".

Меланью Трамп блокировали в гостевом домике

В то же время демонстранты, протестующие против этого саммита, блокировали гостевой дом сената Гамбурга, где остановилась семья президента США Дональда Трампа. Из-за этого супруга американского лидера Меланья Трамп не смогла присоединиться к программе мероприятий с участием жен глав государств, участвующих в G20, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

"Мы еще не получили от полиции разрешение покинуть резиденцию", - сообщила представитель Меланьи Трамп. В этой связи жена президента США не смогла принять участие в туре по достопримечательностям Гамбурга, организованным для супруг и супругов лидеров стран - участников саммита.

Демонстранты попытались прорвать оцепление вокруг места проведения саммита

Примерно 350 протестующих в Гамбурге попытались прорвать кольцо полицейских и проникнуть в зону безопасности, созданную вокруг места проведения саммита G20. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ и дубинки, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным корреспондентов агентства, находящихся в Гамбурге, протестующие в нескольких местах в центре города разбивают витрины, продолжают поджигать автомобили, устраивают на дорогах баррикады из строительного материала, бетонных заграждений, дорожных знаков, палок и других предметов. Полиция расчищает их при помощи броневика с ковшом.

В числе прочего демонстранты прокололи шины автомобиля канадской делегации на G20, а также разбили окно в консульстве Монголии в Гамбурге, отмечается в сообщении.

Также в полиции сообщили, что радикально настроенные демонстранты, проводящие акцию в гамбургском районе Альтона, забросали полицейских коктейлями Молотова.

В то же время в так называемом альтернативном медиацентре протестующих организаторы демонстраций заявили, что полиция превышает свои полномочия, а также потребовали от бургомистра Гамбурга Олафа Шольца сменить руководителей полицейской операции в Гамбурге.

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