Немецкая полиция задержала швейцарского шпиона

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Deutsche Welle
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 16:05
Немецкая полиция задержала во Франкфурте-на-Майне 54-летнего гражданина Швейцарии Даниэля М. Власти Германии считают, что он с 2012 года осуществлял на территории ФРГ шпионскую деятельность в пользу иностранного государства.
Šveicarijos vėliava
© Reuters/Scanpix

Прокуратура обнародовала эти данные 28 апреля. Подробности дела публикует в воскресенье, 30 апреля, издание Die Welt.

По информации газеты, Даниэль М. является сотрудником швейцарской разведки и уже много лет работает в Германии, добывая информацию о финансовом и банковском секторе. Его отправили в ФРГ после того, как немецкие налоговые органы начали перекупать базы данных швейцарских банков, в которых содержится информация о клиентах из ФРГ.

Власти Германии таким образом боролись с налоговыми уклонистами. В задачи швейцарского шпиона, судя по всему, входило установить конкретных сотрудников, занимающихся покупкой баз данных.

Немецкие региональные власти начали платить за подобную информацию о неплательщиках с 2006 года. В частности, они потратили миллионы евро на базы данных немецких клиентов в таких швейцарских банках, как UBS, Credit Suisse и Julius Bär.

При этом им удалось вернуть в казну несколько миллиардов евро. Отчасти в этих процессах была задействована немецкая разведка. Действия немецких налоговых органов спровоцировали дипломатический конфликт между Германией и Швейцарией, и швейцарские власти даже выдали ордер на арест нескольких сотрудников немецких налоговых органов.

Deutsche Welle
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