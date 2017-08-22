Нелегалы, сигареты и дроны: чем живет граница в Закарпатье

Для этого мы отправились в Закарпатскую область, которая граничит сразу с четырьмя странами Евросоюза - Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей.

В государственной пограничной службе (ГПСУ) и Генпрокуратуре ВВС Украина предоставили официальные данные о нарушениях, контрабанде, нелегальной миграции и коррупции среди охранников границы.

Мы также пообщались с местными пограничниками, которые рассказали о подробностях жизни украинской границы с ЕС.

Через "зеленку" - в ЕС

В ГПСУ сообщили ВВС Украина, что самое распространенное нарушение на границе с Евросоюзом - незаконное пересечение.

За первое полугодие 2017 года в Закарпатье зафиксировали 47 попыток незаконного пересечения 95 гражданами других стран.

Это преимущественно граждане Вьетнама, Алжира, Марокко, Турции, Шри-Ланки, Бангладеш, Пакистана, Египта и Индии.

"По опыту работы можно предположить, что на ту сторону удается перейти половине групп нелегалов", - рассказал ВВС Украина пограничник из Закарпатья на условиях анонимности.

Нелегалы ​​идут подальше от пунктов пропуска через так называемую "зеленку" - горы и леса.

Собеседник рассказывает, что есть два вида трафика нелегалов - организованные группы и одиночки.

Одиночки часто приезжают в Украину легально - как туристы или на учебу. А потом пытаются самостоятельно перебраться в ЕС.

Организованные группы нелегалов - более сложная схема. Основные ворота въезда в Украину для них - восточная граница с Россией и морской порт Одессы.

Кто и сколько платит?

У групп, как рассказали ВВС Украина, обязательно есть организатор. Он берет деньги с каждого желающего и обеспечивает доставку по всей цепочке в ЕС.

"Самыми дорогими за все время службы были китайцы, которые давали по 40 тысяч долларов за переправку из Китая через Украину в Германию", - вспоминает собеседник.

Их перевозили через Украину в Европу двое граждан Японии и Канады.

Стоимость переправки, рассказывает пограничник, очень разнится - от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Пакистанцы, к примеру, обычно платят от 10 до 15 тысяч долларов. В Украину они приезжают как туристы.

В последнее время активизировался "вьетнамский канал". Раньше больше всего нелегалов ехали в Венгрию, но в этом году поток туда уменьшился.

Еще в прошлом году Венгрия легче давала приют нелегалам, которые сумели пересечь границу. А сейчас в 95% случаев возвращает их украинской стороне через реадмиссию.

"Сейчас в Закарпатье для удачной переправки нужно организовать переход не только с нашей стороны, но и с европейской", - говорит собеседник.

Теперь людей пытаются сразу завезти вглубь страны ЕС, чтобы уже не было привязки к Украине. Так их сложнее вернуть.

"Год назад, пока мы разговариваем, у венгров уже могли "упасть" несколько групп. Сейчас это редкость. А вот словакам в последнее время работы прибавилось", - объясняет собеседник.

На профессиональном сленге "упали" или "падеж" - это когда группа пересекла украинскую границу, но их там поймали венгры, румыны или словаки.

В общем поток нелегалов в Закарпатье переориентируется с венгерской на словацкую границу.

Как переходят?

Попытка пересечения границы для нелегала - это лишь административное правонарушение.

Человек заплатит штраф или отсидит административный арест. Если он легально находился в Украине, то после этого его отпускают. Если нелегально, то депортируют.

Некоторых студентов из Пакистана, как указывает источник, задерживали при попытке пересечения по три раза, но отпускали. У них действовала украинская виза.

Уголовная ответственность предусмотрена только для организаторов перехода. Поэтому самое важное для пограничников - задерживать именно их.

На незаконном пересечении часто завязаны местные жители, которые знают все пути и тропы.

Такие проводники преимущественно имеют два паспорта - украинский и соседней страны. Если с той стороны возникает опасная ситуация, то "гид" убегает. Если его ловят - показывает венгерский или румынский паспорт и спокойно возвращается в Украину.

Организаторы хорошо оснащены. Они имеют тепловизоры и средства прослушки связи. Отслеживают пограничные наряды и, когда видят пробел, группа сразу проходит. Это происходит преимущественно ночью.

Собеседник говорит, что в схему могут вовлекать пограничников. "Кто-то отходит в сторону, когда надо пройти группе. Кому-то достаточно прошептать, есть ли на определенной точке наряд или засада", - признается он.

Когда Венгрия давала статус беженцев почти всем, кто пересек границу, действовала и другая схема. Нелегалов подвозили в нескольких сотнях метров от границы, и они просто "штурмовали" колючую проволоку.

Главное - успеть перебежать границу и там попросить убежища: "Это - кровавое дело. Они перелезали через колючую проволоку и выходили ободранные, в крови", - говорит источник ВВС Украина.

Сигареты на дронах

"За первое полугодие 2017 года подразделения ГПСУ в Закарпатской области остановили 205 случаев незаконного перемещения товаров, среди них преобладали автомобили и сигареты (по 45% случаев)", - сообщили ВВС Украина в пограничной службе.

Как рассказал пограничник, в Закарпатье серьезные схемы контрабанды контролируют преступные группировки.

В Украине пачка стоит около одного евро. С той стороны ее сразу можно продать за три. Если довезти до Западной Европы - это еще дороже.

Фурами крупные партии сигарет уже почти не перевозят. "Это надо на очень высоком уровне договариваться. Здесь, допустим, договоришься, а с той стороны рентгены есть на пунктах, которые сразу все показывают", - рассказывает пограничник.

В тайниках автомобилей через пункты пропуска сигареты везут участники серьезных схем или одиночки, которые едут "на фарт".

Однако такой бизнес становится все более опасным. В законодательство внесли норму о конфискации транспортного средства, используемого для контрабанды.

В ГПСУ сообщили ВВС Украина, что за 2016 и 2017 годы в Закарпатье конфисковали 219 машин, вовлеченных в незаконные действия.

Самому же перевозчику сигарет грозит только административная ответственность.

"Однажды кинологи натаскали собаку на сигареты, это была большая редкость. Она эффективно работала, но ее отравили", - вспоминает и такую историю собеседник.

Часто сигареты переправляют через "зеленку" - авиацией, квадрокоптерами, лодками, вброд по воде и на плечах.

В прошлом году мукачевские пограничники задержали даже вертолет, которым переправляли сигареты в Венгрию.

На плечах сигареты носят так называемые "верблюды" (см. Краткий словарь пограничного сленга. - Ред.). Один "верблюд" за ходку переносит в среднем три ящика сигарет (в среднем 1500 пачек). Один ящик несет в рюкзаке на спине, а еще два - в руках. За одну "ходку" он зарабатывает около тысячи гривен (40 долларов).

Организатор прохода "верблюда" имеет где-то до 1000 долларов из ящика. Среди "верблюдов" также могут быть одиночки.

"Это у них называется "украл немного". То есть, прошел без "крыши"и якобы украл прибыль у одной из организованных преступных групп", - отмечает собеседник.

Среди новаций контрабандистов - использование грузовых квадрокоптеров.

Их ловить сейчас сложно. Аппараты запускают даже в нескольких километрах от границы с одной стороны, а принимают - в нескольких километрах с другой.

Грузовой квадрокоптер может взять один ящик сигарет.

"Задерживали людей с сигаретами и квадрокоптер. Максимум, что может быть - штраф. Только аппарат конфискуют", - сетует собеседник.

Хотя квадрокоптер и стоит где-то 3-4 тысячи долларов, его стоимость легко отбивается за несколько рейсов.

Старая и уже описанная ранее ВВС Украина схема с водолазами через пограничную Тису еще работает, но не так активно.

Там дорога идет вдоль реки, по которой проложена граница. В гидрокостюме можно незаметно переправлять сигареты.

"Начали конфисковывать гидрокостюмы, а они дорогие. Поэтому это их немного останавливает", - рассказывает пограничник.

У контрабандистов есть система "фишкарей" (см. "Фишкарь", Краткий словарь пограничного сленга. - Ред.).

Если надо переправить сигареты и нет договоренности, то посылают "фишкарей". Они идут и наблюдают, где ходят пограничные наряды.



Легально через границу можно пронести две пачки сигарет. Этим местные часто и подрабатывают, говорит собеседник ВВС Украина: "Бабушки носят через пункты пропуска две пачки сигарет утром и две - вечером. Небольшой разрешенный бизнес".

С янтарем "хлопот" больше

За первое полугодие 2017 года в Закарпатье официально лишь дважды задерживали янтарь, рассказали ВВС Украина в ГНАУ. Здесь это не так распространено, как на границе с Польшей.

В последние годы добыча янтаря стала большой проблемой Западной Украины. Частью цепочки является незаконный вывоз камня из Украины.

Собеседник ВВС Украина указывает, что в Закарпатье с янтарем для контрабандистов больше хлопот, чем с сигаретами.

"Если поймают - много крика. Янтарь на слуху, твое имя засветят, никакой таможенник или пограничник больше не будет с тобой "общаться", - рассказывает он.

По его данным, за перевозку 1 кг янтаря платят около 100 долларов. Его возят через пункты пропуска, пряча в автомобилях или автобусах.

На границе можно "договориться". Однако могут возникнуть неожиданности, например, проверки без предупреждения.

Недавно была громкая история - через украинский пункт проехал автобус, а венгры нашли в нем тонну янтаря и 250 ящиков сигарет.

"Очевидно, что в схеме участвовали все. Не заметить это невозможно. Должна быть договоренность, но сорвалось", - считает собеседник.

А что с наркотиками?

В Государственной пограничной службе ВВС Украина также рассказали, что за первое полугодие 2017 года пограничники Закарпатья семь раз останавливали перемещение наркотиков. В целом выявили 36 граммов наркотических веществ.

Перевозка наркотиков - уголовная ответственность, в отличие от сигарет или янтаря.

"Наркотики возят и носят. Если человек знает участок и идет один, то, когда начнут ловить, "сбросить" наркотик не проблема", - говорит собеседник.

Он признает, что с наркотрафиком могут эффективно бороться только все спецслужбы в комплексе, отслеживая каналы на всеукраинском уровне.

Наркотики в Закарпатье обычно ввозят из ЕС. Это преимущественно ацетилированный опий, который вываривают из маковой соломки.

В Венгрии мак выращивать проще из-за более либерального законодательства.

Собеседник говорит, что себестоимость 1 л концентрированного опия составляет около 300 долларов. Перевезти через границу стоит около 1 тысячи долларов.

Если с этой стороны литр расфасовать в дозы и продать, то можно заработать 10 тысяч долларов.

Собеседник допускает, что в схемы переправки наркотиков могут быть вовлечены владельцы частных участков, вплотную примыкающих к границе.

Несколько лет назад местные сельсоветы раздали ряд участков земли прямо у границы с Венгрией.

"С венгерской стороны могут подойти и перебросить пакет через забор на частную землю, что трудно выловить", - признает собеседник.

Коррупция - дело желания?

Собеседник ВВС Украина предполагает, что в схемы могут быть вовлечены некоторые его коллеги.

Однако он утверждает, что в последнее время руководство службы старается максимально закрыть схемы контрабанды и перевозки нелегальных мигрантов, особенно через "зеленку".

"Если мелкие нарушения офицеру или контрактнику могут как-то простить, то участие в схеме по "зеленке" - это табу", - рассказывает он. Но коррупция никуда не делась. Если служащий участвует в схеме по нелегалам, то может получить до тысячи долларов за одного человека.

Хотя четкой таксы нет. Все зависит от того, кто предложит, что гарантирует пограничник.

За содействие в перевозке сигарет пограничник может получить около 30-50 долларов за ящик, иногда даже больше.

В последнее время зарплату пограничникам подняли в разы. Однако в долларах она осталась на уровне 2013 года.

Офицеры, по словам собеседника, получают зарплату от 12 тысяч грн (гривневый эквивалент 450 долларов) в месяц, а простые бойцы - от 7 тысяч (300 долларов).

"Все зависит от человека. Боец с зарплатой в 7 тысяч грн может отказаться от предложения и еще сдаст схему, а офицер с большим жалованьем может сказать "давайте больше нелегалов", - рассказывает пограничник.

Коррупции как системного явления, стимулированного сверху, утверждает собеседник, нет.

Пограничники не обязаны брать взятки и передавать наверх - это дело их совести, желания, семейного бюджета. И страха.

В последнее время с коррупцией на границе активно борется внутренняя безопасность, СБУ и военная прокуратура.

В первом полугодии 2017 года десяти работникам пограничной службы вручили подозрение в коррупционных действиях, сообщили ВВС Украина в ГНАУ.

В прокуратуре Закарпатской области заявляли, что в 2016 и 2017 годах в уголовных и административных коррупционных действиях обвинили 34-х сотрудников ГНАУ.

"Сейчас пошло так: почти каждую неделю то пограничника, то фискала, то таможенника хлопнут. Поэтому появляется страх", - говорит пограничник, отмечая, что еще несколько лет назад такого не было.