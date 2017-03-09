Нелегально въезжать в США через Мексику стали почти в два раза реже

По словам Келли, число задержаний на границе США с Мексикой в феврале оказалось самым низким за последние пять лет.

По данным погранслужбы США, в январе при пересечении южной границы были задержаны 31578 человек, а в феврале - 18762 человека.

"С того момента, как президент [Дональд] Трамп вступил в должность 20 января, мы увидели серьезный спад (числа прибывающих мигрантов). Это хорошая тенденция, она означает, что меньше людей подвергают себя и свои семьи риску нападений со стороны торговцев людьми", - сказал Келли.

Он также добавил, что стоимость незаконных услуг по переправлению мигрантов через южную границу возросла с 3,5 тысяч долларов до 8 тысяч долларов.

Ограничение нелегальной миграции, в том числе из Мексики, было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. В связи с этим оппоненты обвиняли президента в расизме.

В конце января Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил, такая защитная мера ограничит "наплыв наркотиков, преступности и нелегальных иммигрантов" в Соединенные Штаты.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение Трампа о строительстве стены и заявил, что Мексика не будет за нее платить.