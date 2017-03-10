Неизвестный с топором напал на людей в Дюссельдорфе

Несколько человек пострадали вечером в четверг, 9 марта, в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф.
Представитель полиции земли Северный Рейн — Вестфалия подтвердил факт нападения DW.
Как передает dpa со ссылкой на заявление полиции, пострадали около пяти человек. Люди были эвакуированы из здания вокзала. Задержан один подозреваемый, который сам также получил ранения. Спецоперация все еще продолжается. Движение поездов в районе вокзала Дюссельдорфа приостановлено.