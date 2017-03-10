Неизвестный с топором напал на людей в Дюссельдорфе

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Deutsche Welle
пятница, 10 марта 2017 г. 07:41
Несколько человек пострадали вечером в четверг, 9 марта, в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф.
© AFP / Scanpix

Представитель полиции земли Северный Рейн — Вестфалия подтвердил факт нападения DW.

Как передает dpa со ссылкой на заявление полиции, пострадали около пяти человек. Люди были эвакуированы из здания вокзала. Задержан один подозреваемый, который сам также получил ранения. Спецоперация все еще продолжается. Движение поездов в районе вокзала Дюссельдорфа приостановлено.

Deutsche Welle
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