Как передает dpa со ссылкой на заявление полиции, пострадали около пяти человек. Люди были эвакуированы из здания вокзала. Задержан один подозреваемый, который сам также получил ранения. Спецоперация все еще продолжается. Движение поездов в районе вокзала Дюссельдорфа приостановлено.

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Неизвестный с топором напал на людей в Дюссельдорфе

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Неизвестный с топором напал на людей в Дюссельдорфе Несколько человек пострадали вечером в четверг, 9 марта, в результате нападения вооруженного топором мужчины на главном вокзале немецкого города Дюссельдорф.

Шотландия планирует провести второй референдум о независимости Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен полагает, что осень 2018 года будет оптимальным временем для второго референдума о независимости от Великобритании. В интервью BBC она отметила, что считает такой темп решения вопросов оптимальным для страны.

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