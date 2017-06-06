Неизвестный с молотком напал на полицейского в центре Парижа

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bbcrussian.com
вторник, 6 июня 2017 г. 18:14
Полиция Парижа сообщает о стрельбе и панике в центре города, в районе собора Парижской Богоматери. Жителям города рекомендуется избегать района.
Paryžiuje vyras plaktuku puolė policininką
© Reuters / Scanpix

Как заявила городская полиция, недалеко от собора неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком и нанес ему травму, степень тяжести которой не уточняется. Полиция открыла по напавшему огонь и ранила его, точных сведений о его состоянии нет.

В Париже действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений джихадистов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек и сотни получили ранения. С тех пор этот режим продлялся пять раз.

Последнее нападение экстремистов в Париже произошло в конце апреля. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автобусу. Один полицейский был убит и еще двое получили ранения.

Нападавшего застрелили. Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, включая Россию. Стрелявший ранее попадал в поле зрения спецслужб как потенциальный радикальный исламист.

За последний год во РФанции произошло еще несколько нападений на мирных граждан. В июле прошлого года во время празднования Дня взятия Бастилии Мохаммед Булель намеренно въехал в толпу празднующих на набережной в Ницце и проехал, не сбавляя скорости, около двух километров. Тогда погибли более 80 человек.

Также в апреле в Марселе полиция задержала двух граждан Франции, у которых при обыске нашли три килограмма взрывчатки, огнестрельное оружие, флаг ИГ и джихадистскую литературу. Как сообщается, они планировали устроить нападения на мирных жителей, похожие на те, что произошли 13 ноября 2015 года и привели к гибели более 130 человек.

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