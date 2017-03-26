Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе в Цинциннати

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 15:45
В ночном клубе в городе Цинциннати в штате Огайо неизвестные вооруженные люди открыли огонь по посетителям в ночь с субботы на воскресенье.
Ohajo naktiniame klube nušautas vienas žmogus, sužeista mažiausiai 15
© twitter

Погиб один человек, не менее 14 ранены, многие из них тяжело. Инцидент произошел в ночном клубе "Камео".

По словам местного шефа полиции Пола Ньюдигейта, полиция ведет расследования обстоятельств происшествия.

Выстрелы в помещении наполненного посетителями ночного клуба начались около часа ночи по местному времени. По данным полиции, в клубе находились сотни людей.

По словам капитана полиции Кимберли Уильямса, стрелявшие, которых было двое, до сих находятся не свободе и у полиции нет их описания. Свидетели неохотно дают показания, сообщила она.

В клубе "Камео" в прошлом случались неприятности, сказала Уильямс, но ничего столь масштабного не происходило.

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Ohajo naktiniame klube nušautas vienas žmogus, sužeista mažiausiai 15
В ночном клубе в городе Цинциннати в штате Огайо неизвестные вооруженные люди открыли огонь по посетителям в ночь с субботы на воскресенье.
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