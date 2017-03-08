Неизвестные атаковали госпиталь в центре Кабула

Deutsche Welle
среда, 8 марта 2017 г. 09:30
Несколько вооруженных лиц совершили взрыв и открыли стрельбу в кабульском госпитале. Сообщается о двух жертвах. Днем ранее в этом же районе произошел взрыв у здания Верховного суда.
© AFP / Scanpix

Неизвестные вооруженные лица напали в среду утром, 8 марта, на госпиталь Сардара Мухаммад Довудхана в центре Кабула. Сначала на территории госпиталя произошел взрыв, после этого нападавшие открыли огонь из автоматов. Сведения об атаке подтвердили в министерстве обороны Афганистана.

На данный момент перестрелка завершилась, силовые структуры заблокировали все подъезды к госпиталю. По официальным данным, два человека погибли, еще 17 были ранены.

В афганском военном ведомстве предположили, что нынешняя атака - дело рук боевиков радикального исламистского движения "Талибан". Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Точное число нападавших еще неизвестно. По информации местных СМИ, их могло быть трое.

В районе госпиталя расположены посольства ряда стран, включая американское и немецкое диппредставительства, а также офисы международных организаций.

Днем ранее в этом же районе произошел взрыв у здания Верховного суда, унесший жизни не менее 20 человек.

Deutsche Welle
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