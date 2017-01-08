Недельный смог над Пекином развеялся благодаря холодному фронту

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NEWSru.com
воскресенье, 8 января 2017 г. 18:05
Смог над столицей Китая Пекином в воскресенье развеялся благодаря холодному фронту, передает Xinhua.
Smogas Pekine
© AFP/Scanpix

Впервые с начала нового года в парках появились пары с детьми, которым из-за накрывшей мегаполис пелены ранее рекомендовали оставаться дома.

В Пекине был снят "оранжевый" уровень экологической опасности, а вместе с этим возобновилось в обычном режиме движение автомобилей и строительные работы. В большинстве районов города метеорологические службы оценили качестве воздуха как "отличное" либо "хорошее". На ближайшие несколько дней специалисты прогнозируют ясную погоду.

В новогодний период смог существенно затруднил транспортное сообщение между регионами Китая, особенно с учетом возросшей активности путешествующих во время праздников. По данным Национального метеоцентра, в Пекине и четырех провинциях в среду видимость из-за тумана не превышала 500 метров, а в некоторых случаях падала до 50 метров. В ряде регионов страны был впервые был объявлен наивысший — "красный" — уровень тревоги из-за смога.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, "красный" уровень тревоги объявляется, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, "оранжевый" — три дня, "желтый" — два дня и "синий" — один день.

Городской смог стал серьезнейшей проблемой китайских мегаполисов в последние годы. Зимой качество воздуха резко падает из-за того, что большинство отапливающих жилые массивы электростанций работают на угле.

NEWSru.com
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