NBC опубликовал налоговую декларацию Трампа

Согласно документу, Трамп заплатил $38 млн налога с дохода в $150 млн. При этом он сделал это с учетом амортизации, предварительно списав $103,2 млн.

В Белом доме подтвердили подлинность декларации, отметив, что обнародование этой информации незаконно и что президент заплатил не больше, чем обязан был заплатить.

В ходе предвыборной кампании Трамп отказался публиковать свою налоговую декларацию. Во время вторых дебатов президент США подтвердил, что пользовался списанием убытком, чтобы не платить налоги.

Как писала в октябре 2016 года The New York Times, декларация убытков в 1995 году позволила Трампу 18 лет не платить федеральные налоги на прибыль.