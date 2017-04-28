Названо имя задержанного в Вестминстере вооруженного ножами мужчины

bbcrussian.com
пятница, 28 апреля 2017 г. 16:20
Как стало известно Би-би-си, мужчину, арестованного в четверг возле британского парламента и подозреваемого в намерении осуществить теракт, зовут Мухаммед Халид Омар Али.
© AFP / Scanpix

27-летний мужчина был арестован в рамках антитеррористической операции. Сообщалось, что в полицию обратился один из родственников задержанного.

Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них - длинный зубчатый нож, используемый для резки хлеба.

Сообщалось также, что арестованный - британский гражданин, учившийся в школе в районе Тоттенхэм на севере Лондона.

Он все еще находится под стражей в полицейском участке на юге столицы.

Арест был осуществлен на переходе у Парламентской площади, недалеко от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, хотя Тереза Мэй в четверг встречалась с избирателями в графстве Дербишир.

В центре Лондона введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.

Тогда британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.

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