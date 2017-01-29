Названо имя соперника Меркель на предстоящих выборах канцлера

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NEWSru.com
воскресенье, 29 января 2017 г. 17:47
Социал-демократическая партия Германии решала выдвинуть бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры - ожидается, что он будет основным соперником Ангелы Меркель на сентябрьских выборах. Ранее предполагалось, что СДПГ будет представлять Зигмар Габриэль, но он занял пост главы МИД страны.
Martinas Schulzas
© AFP/Scanpix

DW сообщает, что правление СДПГ поддержало кандидатуру Шульца единогласно. Кроме того, Шульц выдвинут на пост председателя СДПГ вместо Зигмара Габриэля.

Официально его избрание в качестве как соперника нынешнего главы правительства ФРГ Ангелы Меркель, так и главы партии должно состояться на чрезвычайном съезде СДПГ в середине марта.

61-летний Шульц на протяжении 11 лет был мэром городка Вюрзелен под Ахеном на западе Германии. С 1994 года он является депутатом Европарламента, а в 2012 году стал его председателем. 17 января 2017 года преемником Шульца на посту главы парламента ЕС был избран итальянец Антонио Тайани. В 2012 году Мартин Шульц от лица ЕС принимал Нобелевскую премию мира, в 2015-м получил Международную премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.

Выборы в парламент Германии - Бундестаг - намечены на 24 сентября 2017 года.

Социал-демократическая партия Габриэля - младший партнер по правительственной коалиции, которую возглавляют христианские демократы во главе с Меркель. Однако между партиями есть различия. Например, сторонники Меркель всегда выступали за финансовую дисциплину как фундамент Евросоюза, а социал-демократы упирали на рост инвестиций.

Германия - крупнейшая экономика Евросоюза, наиболее серьезно ощутившая эффект от санкций в отношении России, которые ограничили деловое взаимодействие.

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Названо имя соперника Меркель на предстоящих выборах канцлера (9)

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