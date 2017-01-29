Названо имя соперника Меркель на предстоящих выборах канцлера

DW сообщает, что правление СДПГ поддержало кандидатуру Шульца единогласно. Кроме того, Шульц выдвинут на пост председателя СДПГ вместо Зигмара Габриэля.
Официально его избрание в качестве как соперника нынешнего главы правительства ФРГ Ангелы Меркель, так и главы партии должно состояться на чрезвычайном съезде СДПГ в середине марта.
61-летний Шульц на протяжении 11 лет был мэром городка Вюрзелен под Ахеном на западе Германии. С 1994 года он является депутатом Европарламента, а в 2012 году стал его председателем. 17 января 2017 года преемником Шульца на посту главы парламента ЕС был избран итальянец Антонио Тайани. В 2012 году Мартин Шульц от лица ЕС принимал Нобелевскую премию мира, в 2015-м получил Международную премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.
Выборы в парламент Германии - Бундестаг - намечены на 24 сентября 2017 года.
Социал-демократическая партия Габриэля - младший партнер по правительственной коалиции, которую возглавляют христианские демократы во главе с Меркель. Однако между партиями есть различия. Например, сторонники Меркель всегда выступали за финансовую дисциплину как фундамент Евросоюза, а социал-демократы упирали на рост инвестиций.
Германия - крупнейшая экономика Евросоюза, наиболее серьезно ощутившая эффект от санкций в отношении России, которые ограничили деловое взаимодействие.