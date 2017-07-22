Назначен новый пресс-секретарь Белого дома

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Lenta.ru
суббота, 22 июля 2017 г. 14:39
Сара Сандерс, бывший заместитель Шона Спайсера, назначена пресс-секретарем Белого дома. Об этом, как передает Reuters, заявил директор службы по связям с общественностью Энтони Скарамуччи.
Baltieji rūmai

"Она станет пресс-секретарем", — сообщил Скарамуччи журналистам.

Сандерс займет место Шона Спайсера, информация об отставке которого появилась 21 июля. Спайсер заявил о намерении покинуть пост из-за несогласия с решением президента США Дональда Трампа назначить Скарамуччи на пост директора службы по коммуникациям Белого дома.

В своем Twitter Спайсер написал, что покинет пост в августе.

Lenta.ru
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Назначен новый пресс-секретарь Белого дома (4)

Baltieji rūmai
Сара Сандерс, бывший заместитель Шона Спайсера, назначена пресс-секретарем Белого дома. Об этом, как передает Reuters, заявил директор службы по связям с общественностью Энтони Скарамуччи.
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