Назарбаев пообещал передать часть полномочий правительству и парламенту

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Deutsche Welle
четверг, 26 января 2017 г. 13:25
Президент Казахстана заявил, что планирует отказаться от некоторых полномочий в пользу парламента и правительства страны. По словам Нурсултана Назарбаева, проект реформы власти будет вынесен на всенародное обсуждение.
Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas
© AFP/Scanpix

В Казахстане подготовлена реформа власти, предполагающая перераспределение государственных полномочий. Об этом в среду, 25 января, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении.

По его словам, главная суть реформы состоит в передаче президентом ряда своих полномочий парламенту и правительству. Назарбаев отметил, что для президента приоритетами станут "стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти". Кроме того, работа главы государства сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

Усилится роль правительства и парламента

Вместе с тем предполагается усиление роли правительства и парламента Казахстана. Соответствующие поправки кабинет министров должен в приоритетном порядке внести в парламент для принятия до конца текущей сессии.

Отход от "сильной президентской вертикали" Назарбаев объяснил тем, что она была нужна лишь "в ходе преодоления огромных трудностей становления государства".

Предлагаемые меры, которые были разработаны специальной рабочей группой, созданной по президентскому распоряжению, будут вынесены на всенародное обсуждение. Нурсултан Назарбаев сообщил, что уже подписал соответствующий указ.

Deutsche Welle
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Kazachstano prezidentas Nursultanas Nazarbajevas
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